Điện mặt trời mái nhà cho nhu cầu điện tại chỗ

Về mục đích ban hành nghị quyết, tờ trình nêu rõ, phấn đấu đạt mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đến năm 2030 theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển công suất điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ từ nay đến hết năm 2027 với tổng công suất 6.000 MW.

Ngoài ra, tờ trình cũng nêu quan điểm xây dựng dự thảo nghị quyết, theo đó: Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ điện là một trong những giải pháp quan trọng, cấp bách và có ý nghĩa chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; khai thác hiệu quả tiểm năng nguồn năng lượng tái tạo phân tán, giảm công suất phụ tải đỉnh, nhất là vào ban ngày, góp phần giảm áp lực cung ứng điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, bền vững.

Điện mặt trời mái nhà bổ sung nguồn điện tại chỗ cho sản xuất và sinh hoạt.

Huy động tối đa các nguồn lực xã hội, khuyến khích sự tham gia chủ động của tổ chức, cá nhân trong đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở công lập, trường học, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình. Ưu tiên khai thác hiệu quả diện tích mái nhà hiện có, gắn phát triển nguồn điện tại chỗ với nhu cầu sử dụng điện thực tế, góp phần giảm nhu cầu đầu tư mới nguồn điện tập trung và hạn chế áp lực lên hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối.

Tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình lắp đặt, đấu nối, vận hành và thực hiện các thủ tục có liên quan (như việc mua bán sản lượng điện dư); bảo đảm an toàn trong vận hành, liên kết với lưới điện theo quy định của pháp luật. Việc phát triển phải bảo đảm phù hợp với mục tiêu đặt ra trong quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực và khả năng tiếp nhận của lưới điện, an toàn kỹ thuật, an toàn hệ thống điện và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, tờ trình nêu căn cứ xác định và phân bố chỉ tiêu công suất, cụ thể: Việc xác định để giao chỉ tiêu công suất phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ yêu cầu theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại CT-10, ТB-490, TB-531 và VB-10790; trên cơ sở tăng trưởng phụ tải điện năm 2027 của từng tỉnh, thành phố; kiến nghị của các địa phương.

Ngoài ra, việc xác định chỉ tiêu tương ứng với mức tăng trưởng phụ tải điện của từng tỉnh, thành phố bảo đảm tính tường minh, khách quan, dễ xác định và kiểm tra do số liệu phụ tải và dự báo tăng trưởng phụ tải điện đã được EVN, các Tổng công ty Điện lực thống kê, theo dõi hằng năm. Phương pháp này đồng thời bảo đảm phân bổ phù hợp với nhu cầu và tiềm năng phát triển của từng địa phương; các địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tiềm năng mái nhà xưởng lớn đáp ứng để khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời mái nhà tại chỗ, giảm công suất nhận từ hệ thống điện, áp lực truyền tải và nguy cơ quá tải lưới điện.

“Việc xác định chỉ tiêu theo tăng trưởng phụ tải điện như trên được thay cho phương pháp xác định trước đây sẽ đáp ứng được kỳ vọng về giải pháp phân bổ với khoảng 5.630 MW từ nay đến hết năm 2027. Với yêu cầu trước mắt từ nay đến hết năm 2027 cần phát triển khoảng 6.000 MW theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại TB-490; đồng thời, tại Văn bản số 7404/BCT-ĐL ngày 16/9/2026, Bộ Công Thương đã đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND và UBND các tỉnh và EVN lập kế hoạch đầu tư, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mục tiêu lắp đặt, đưa vào sử dụng điện mặt trời mái nhà theo CТ-10 trên các tòa nhà công sở thuộc thẩm quyền quản lý trước ngày 31/3/2027; dự kiến phân bổ chỉ tiêu công suất phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trước mắt từ nay đến hết năm 2027”, tờ trình cho biết.

Miền Bắc phấn đấu đạt chỉ tiêu điện mái nhà trước mùa khô

Về điều kiện bảo đảm thi hành nghị quyết, theo tờ trình, điều kiện về nguồn lực, tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp: Sau khi nghị quyết ban hành, các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng thi hành Nghị quyết có trách nhiệm thực thi. Trong đó, Bộ Công Thương (trực tiếp là Cục Điện lực) chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nghị quyết của các địa phương. Tại địa phương, UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính và UBND cấp xã chỉ đạo, tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ giúp người dùng chủ động hơn về nguồn điện.

Điều kiện về nguồn lực tài chính: Xã hội hóa, nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài chính của doanh nghiệp để lắp đặt nguồn điện.

Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh: Qua rà soát, Bộ Công Thương chưa phát hiện dự thảo Nghị quyết có nội dung không bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Về kinh phí, tờ trình nêu rõ: Trên cơ sở tham khảo theo giá thành đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà chưa bao gồm BESS trên thị trường hiện nay (khoảng 12 triệu đồng/1 kW); tổng công suất phát triển của cả nước giao theo Nghị quyết từ nay đến hết năm 2027 là 5.630 MW; tổng nguồn vốn ước tính để lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo nghị quyết này là 67.560 tỷ đồng (bình quân khoảng 1.987 tỷ đồng/tỉnh).

Về kiến nghị, đề xuất, theo Bộ Công Thương, để bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện, việc ban hành Nghị quyết cần xem xét, cân nhắc đối với quy định “chỉ tiêu” mang tính bắt buộc, thay bằng “phấn đấu đạt chỉ tiêu” hoặc “phấn đấu hoàn thành” để phù hợp với Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu của Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và kiến nghị của một số địa phương về việc giao chỉ tiêu để thực hiện phấn đấu hoàn thành mức cao nhất có thể theo nhu cầu, khả năng và các yếu tố khách quan đã được đề cập trong báo cáo số 892/ВC-BCT ngày 4/11/2026 của Bộ Công Thương.

Đồng thời, chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được phân bổ dựa trên mức tăng trưởng phụ tải điện giai đoạn 2026-2027 của từng địa phương, cụ thể: Tổng công suất dự kiến phân bổ khoảng 5.630 MW; triển khai đến hết năm 2027 theo lộ trình 2 giai đoạn: 2.630 MW đến hết tháng 3/2027 và 3.000 MW cho thời gian còn lại của năm (đối với các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc phấn đấu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu trước mùa khô quý II năm 2027).

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Dự kiến đầu tháng 12/2026, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển điện mặt trời mái nhà theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình triển khai điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2027. Qua đó, thúc đẩy lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại hộ gia đình, công sở và cơ sở sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo đảm cung ứng điện.