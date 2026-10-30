Bộ Công Thương vừa có công văn phúc đáp Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ Công Thương cơ bản thống nhất với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng của Bộ Tài chính.

Bộ Công Thương đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%. Ảnh: PLX

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu quy định thời gian áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng các loại từ ngày 5/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027, thay cho thời điểm bắt đầu từ ngày 1/11/2026 như tại Dự thảo (Nghị quyết ban hành ngày 1/11/2026 nhưng áp dụng từ ngày 5/11/2026).

Giải thích lý do, Bộ Công Thương cho biết, theo quy định tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 36/NQ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 55/NQ-CP của Chính phủ, việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện định kỳ vào ngày thứ Năm hàng tuần hoặc điều hành ngoài kỳ định kỳ khi giá cơ sở biến động đạt ngưỡng quy định.

Đồng thời, theo quy định thì Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu.

Do đó, việc quy định thời điểm bắt đầu áp dụng chính sách giảm thuế từ ngày 5/11/2026 (thứ Năm), trùng với ngày điều hành giá xăng dầu định kỳ, sẽ tạo thuận lợi cho việc tổ chức điều hành giá xăng dầu đồng bộ với thời điểm thay đổi chính sách thuế, bảo đảm mức giảm thuế được phản ánh kịp thời vào giá cơ sở và giá bán xăng dầu, hạn chế phát sinh vướng mắc trong hoạt động kinh doanh và hạch toán của các thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Đối với thời điểm kết thúc chính sách vào ngày 31/3/2027, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức điều hành giá xăng dầu phù hợp với thời điểm áp dụng lại mức thuế suất theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính liên tục, thống nhất trong điều hành giá và ổn định thị trường xăng dầu.