Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý, đồng thời trình Bộ trưởng xem xét ban hành. Theo dự thảo, danh mục gồm 6 mặt hàng thuộc nhóm nhiên liệu, được lựa chọn căn cứ vào nhu cầu sử dụng khi xuất cấp, mức độ phổ biến của từng chủng loại và điều kiện tiếp nhận, bảo quản.

Cụ thể, 6 mặt hàng gồm: dầu thô; xăng không chì RON 95-Mức 3; nhiên liệu diesel DO 0,05S-Mức 2; nhiên liệu phản lực turbine hàng không Jet A-1; khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và than thương phẩm.

Bộ Công Thương đề xuất đưa 6 mặt hàng nhiên liệu vào danh mục dự trữ quốc gia, trong đó dầu thô được đưa vào danh mục nhằm bổ sung nguồn nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu trong nước khi nguồn cung bị gián đoạn, góp phần duy trì hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Trong đó, dầu thô được đưa vào danh mục nhằm bổ sung nguồn nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu trong nước khi nguồn cung bị gián đoạn, góp phần duy trì hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu. Chủng loại dầu thô dự trữ phải phù hợp với cấu hình công nghệ và khả năng chế biến của nhà máy lọc dầu dự kiến tiếp nhận, bảo đảm có thể đưa vào sản xuất khi xuất cấp.

Đối với xăng RON 95-Mức 3, việc lựa chọn xuất phát từ mức độ sử dụng phổ biến của loại nhiên liệu này, đáp ứng nhu cầu cho các phương tiện vận chuyển người, hàng hóa, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ cấp bách khác. Đây cũng là mặt hàng thuận lợi cho việc mua bổ sung và luân phiên đổi hàng dự trữ.

Nhiên liệu diesel DO 0,05S-Mức 2 được lựa chọn để phục vụ phương tiện vận tải, máy phát điện dự phòng, máy bơm và các thiết bị sử dụng động cơ diesel. Đây là những phương tiện, thiết bị có thể được huy động để vận chuyển hàng hóa, duy trì cấp điện, tiêu thoát nước và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong khi đó, nhiên liệu hàng không Jet A-1 nhằm đáp ứng nhu cầu cho tàu bay sử dụng động cơ turbine khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao. Việc xuất cấp mặt hàng này phải gắn với khả năng tiếp nhận, kiểm soát chất lượng và cấp phát nhiên liệu tại sân bay.

Hai mặt hàng còn lại trong danh mục là LNG và than thương phẩm. Theo dự thảo, việc dự trữ LNG được thực hiện sau năm 2030 nhằm tạo cơ sở chuẩn bị nguồn nhiên liệu dự phòng cho các nhà máy điện và cơ sở sử dụng khí có khả năng tiếp nhận khí sau tái hóa.

Cục Năng lượng - Dầu khí cho biết, việc triển khai dự trữ LNG cần có thời gian chuẩn bị hạ tầng tiếp nhận, tồn chứa, tái hóa và phương án đưa khí đến các cơ sở sử dụng khi có yêu cầu xuất cấp. Đây là những điều kiện cần thiết để bảo đảm khả năng đưa LNG dự trữ vào sử dụng khi nguồn cung năng lượng gặp khó khăn.

Đối với than thương phẩm, mặt hàng này được đưa vào danh mục nhằm bổ sung nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than khi nguồn cung bị gián đoạn, góp phần duy trì hoạt động phát điện. Các chủng loại than được lựa chọn theo yêu cầu chất lượng nhiên liệu, đặc tính kỹ thuật của lò hơi và khả năng sử dụng hoặc phối trộn của các nhà máy nhiệt điện dự kiến tiếp nhận.

Theo dự thảo, than dự trữ phù hợp với các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam, gồm các chủng loại than cám 5a.1, 6a.1, 5a.10, 6a.10, 5a.14 và 6a.14 theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8910:2020. Việc thực hiện dự trữ mặt hàng này cũng được xác định sau năm 2030.

Dự thảo Thông tư quy định các mặt hàng trong danh mục phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hiện hành. Trường hợp tên mặt hàng thay đổi theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng thì sử dụng theo tên gọi mới.

Theo Tờ trình của Cục Năng lượng - Dầu khí, việc ban hành Thông tư nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của Bộ Công Thương theo Luật Dự trữ quốc gia và Nghị định số 345/2026/NĐ-CP ngày 4/9/2026 của Chính phủ. Danh mục chi tiết sẽ là căn cứ để lập kế hoạch, tổ chức quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia thuộc nhóm nhiên liệu do Bộ Công Thương quản lý.

Một nội dung đáng chú ý khác là dự thảo có điều khoản chuyển tiếp đối với lượng xăng A92 dự trữ quốc gia còn tồn kho. Theo đó, các lô hàng đang được bảo quản nhưng không thuộc danh mục mới vẫn tiếp tục được đơn vị được giao quản lý theo dõi, bảo quản theo hồ sơ hiện có và báo cáo Bộ Công Thương xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với hàng dự trữ đang bảo quản có tên gọi trong hồ sơ khác với tên mặt hàng tại danh mục mới, đơn vị quản lý căn cứ hồ sơ và tài liệu chất lượng của lô hàng để xác định mặt hàng tương ứng. Nếu xác định là cùng một mặt hàng, việc cập nhật tên hàng trong hồ sơ quản lý và báo cáo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 345/2026/NĐ-CP.

Cục Năng lượng - Dầu khí đề xuất Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành nhằm sớm tạo cơ sở lập kế hoạch dự trữ và xử lý chuyển tiếp đối với lượng xăng A92 còn tồn kho. Theo kế hoạch trong Tờ trình, Bộ Công Thương dự kiến trình Bộ trưởng ký ban hành Thông tư trong tháng 12/2026.

Sau khi được ban hành, Cục Năng lượng - Dầu khí sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện; đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục khi cần thiết.