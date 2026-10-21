Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc

Kết quả đánh giá tác động của Bộ Công Thương, khoảng 94% số hộ dùng điện sinh hoạt (tiêu thụ từ 777 kWh/tháng trở xuống) sẽ được giảm hoặc giữ nguyên tiền điện so với hiện hành. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, trong đó đề xuất cho phép triển khai ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc cùng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới mà không cần chờ đến kỳ điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo.

Theo dự thảo Tờ trình của Bộ Công Thương, dự thảo đề nghị bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg.

Theo quy định trước đây tại Quyết định 14/2025/QĐ-TTg, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới chỉ được áp dụng kể từ ngày thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân gần nhất. Tuy nhiên, việc sửa đổi mới sẽ giúp toàn bộ cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới và khung giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường có hiệu lực thi hành ngay khi Quyết định sửa đổi được ban hành.

Đáng chú ý, việc đưa vào áp dụng ngay cơ cấu biểu giá mới không phải là một lần điều chỉnh giá điện, mức giá bán lẻ điện bình quân vẫn được giữ nguyên ở mức 2.204,0655 đồng/kWh.

Đối với nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, cơ cấu biểu giá được rút gọn từ 6 bậc xuống còn 5 bậc và thiết kế lại khoảng cách tiêu thụ giữa các bậc.

Kết quả đánh giá tác động của Bộ Công Thương, khoảng 94% số hộ dùng điện sinh hoạt (tiêu thụ từ 777 kWh/tháng trở xuống, chiếm khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt) sẽ được giảm hoặc giữ nguyên tiền điện so với hiện hành. Mức giảm tiền điện nhiều nhất thuộc về các hộ gia đình tiêu thụ ở mức 400 kWh/tháng.

Theo Bộ Công Thương, các hộ tiêu thụ ở mức 778 kWh/tháng sẽ trả tiền điện tương đương mức hiện hành. Chỉ những hộ tiêu thụ lớn trên 778 kWh/tháng mới phải trả tiền điện tăng thêm (ví dụ: nhóm sử dụng bình quân 1.182 kWh/tháng sẽ tăng thêm khoảng gần 190.000 đồng/tháng).

Đối với khách hàng sản xuất sắt, thép, tiền điện tăng bình quân dưới 9%. Do chi phí điện chiếm dưới 10% giá thành thép, Bộ Công Thương sơ bộ đánh giá tác động đến giá thành và khả năng cạnh tranh không lớn. Với khách hàng trồng thanh long, mức tăng bình quân dưới 6%; chi phí có thể được giảm bớt nếu chuyển thời gian vận hành từ 19h-5h sang 20h-6h hôm sau, tận dụng đủ 6 giờ thấp điểm.

Đối với cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng sạc xe điện, tiền điện lần lượt tăng dưới 6% và gần 3% nếu chỉ thay đổi khung giờ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Công Thương, nếu đồng thời áp dụng cơ cấu biểu giá mới tại Quyết định 14/2025/QĐ-TTg, chi phí điện của hai nhóm này sẽ giảm so với hiện nay. Trong đó, cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng giá điện bằng giá sản xuất, còn sạc xe điện áp dụng mức giá giữa giá sản xuất và giá kinh doanh.

Nhìn chung, Bộ Công Thương đánh giá sơ bộ tác động bất lợi đối với nhóm sản xuất sắt, thép và trồng thanh long là không lớn, có thể giảm bớt thông qua điều chỉnh thời gian sử dụng điện. Việc triển khai đồng thời khung giờ CTĐ và cơ cấu biểu giá mới được đánh giá sẽ giúp giảm chi phí cho cơ sở lưu trú du lịch và sạc xe điện.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), nhu cầu phụ tải và công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đang tăng rất nhanh. Do đó, việc sớm áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới sẽ khuyến khích người tiêu dùng dịch chuyển phụ tải ra khỏi giờ cao điểm tối, tối ưu hóa nguồn năng lượng tái tạo (đặc biệt là điện Mặt Trời) và là giải pháp cấp bách bảo đảm cung cấp điện an toàn trong mùa khô năm 2027./.