Bộ Công Thương đề xuất áp dụng sớm biểu giá điện 5 bậc

Công nhân Đội Quản lý điện số 5, Công ty Điện lực Hoàng Mai kiểm tra các lộ đường dây xem các mức tải để thực hiện san tải. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đối với dự thảo sửa đổi Quyết định 14/2025 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bỏ quy định chờ đến lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo mới triển khai cơ cấu giá mới. Thay vào đó, biểu giá điện 5 bậc và khung giờ sử dụng điện theo Quyết định 963 sẽ được áp dụng ngay khi quyết định sửa đổi có hiệu lực.

Theo cơ chế hiện hành, dù các quyết định liên quan đã được ban hành, việc triển khai vẫn phải chờ kỳ điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo. Bộ Công Thương cho biết, áp dụng cơ cấu biểu giá mới không đồng nghĩa với điều chỉnh giá điện bình quân. Mức giá hiện hành vẫn là 2.204 đồng/kWh; cơ quan này sẽ ban hành quyết định quy định giá bán điện theo cơ cấu mới để triển khai đồng thời.

Với khách hàng sinh hoạt, tính toán sơ bộ của Bộ Công Thương cho thấy, những hộ sử dụng dưới 777 kWh/tháng, chiếm khoảng 94% tổng số khách hàng và 73% sản lượng điện sinh hoạt, có thể trả tiền điện thấp hơn hiện nay. Khách hàng sử dụng 778 kWh/tháng có mức chi trả tương đương hiện hành. Trong khi đó, hộ sử dụng 1.182 kWh/tháng có thể phải trả thêm gần 190.000 đồng mỗi tháng.

Việc thay đổi khung giờ sử dụng điện cũng tác động đến chi phí của một số ngành sản xuất, kinh doanh. Theo ước tính của Bộ Công Thương, tiền điện của khách hàng sản xuất sắt thép có thể tăng bình quân dưới 9%, còn khách hàng trồng thanh long tăng dưới 6%. Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, chi phí điện có thể giảm nếu được áp dụng giá điện theo nhóm sản xuất.

Chi phí điện của các trạm sạc xe điện được ước tính tăng gần 3%. Tuy nhiên, nhóm khách hàng này có thể điều chỉnh thời gian sạc để hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm.

Các mức tác động được tính toán dựa trên số liệu tiêu thụ điện năm 2025, với giả định khách hàng giữ nguyên thói quen sử dụng điện. Bộ Công Thương lưu ý, chi phí thực tế có thể thay đổi khi doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh để phù hợp với khung giờ mới.

Dự thảo cũng quy định rõ biểu giá điện sản xuất áp dụng đối với khách hàng mua điện ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên. Riêng cơ cấu giá điện dành cho hoạt động sạc xe điện được áp dụng trong thời hạn 3 năm kể từ khi cơ cấu giá mới được triển khai trên thực tế.

Theo Quyết định 14/2025, biểu giá điện sinh hoạt được rút từ 6 bậc xuống 5 bậc. Cụ thể, 100 kWh đầu tiên có giá bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân; từ 101-200 kWh bằng 108%; từ 201-400 kWh bằng 136%; từ 401-700 kWh bằng 162%; và từ 701 kWh trở lên bằng 180% giá bán lẻ điện bình quân./.

Văn Giáp

Bộ Công Thương đề xuất triển khai cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc cùng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới ngay khi quyết định sửa đổi có hiệu lực. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt sử dụng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện, trong khi nhóm tiêu thụ nhiều điện hơn có thể phải trả thêm.