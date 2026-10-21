Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay giá điện 5 bậc, tiền điện sẽ thay đổi

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 14/2025 của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Theo cơ cấu mới tại Quyết định 14/2025, biểu giá điện sinh hoạt được rút từ 6 bậc xuống 5 bậc, đồng thời điều chỉnh mức tiêu thụ điện và giá điện ở từng bậc.

Dù có hiệu lực từ tháng 5/2025, quy định này chưa được áp dụng do điều khoản chuyển tiếp yêu cầu giữ nguyên cơ cấu cũ cho tới lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.

Bộ Công Thương đề xuất sớm áp dụng biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc lũy tiến. Ảnh minh hoạ: AVN

Từ giữa năm ngoái đến nay, giá điện chưa được điều chỉnh lần nào và giá bán lẻ điện sinh hoạt lũy tiến vẫn áp theo 6 bậc thang, thấp nhất 1.984 đồng và cao nhất 3.460 đồng một kWh, chưa gồm thuế VAT.

Để gỡ vướng cho vấn đề này, Bộ Công thương đề xuất sửa Quyết định 14, trong đó cơ cấu biểu giá điện mới sẽ được áp dụng ngay khi quyết định sửa đổi có hiệu lực, thay vì phải chờ đến lần điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo. Cùng với đó, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới cũng được áp dụng theo Quyết định 963 của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương cho biết việc thay đổi cách tính tiền điện này không đồng nghĩa với tăng giá điện bình quân. Theo dự thảo, mức giá điện bình quân vẫn giữ nguyên 2.204,0655 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế VAT.

Với thay đổi này, thay vì 6 bậc lũy tiến như hiện hành, giá điện bán lẻ cho nhóm khách hàng sinh hoạt sẽ gồm 5 bậc, với mức giá tăng dần.

Bậc 1 từ 0 đến 100 kWh giá điện sẽ bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân hiện nay; bậc 2 từ 101-200 kWh, giá điện bằng 108%; bậc 3 từ 201-400 kWh, giá điện bằng 136%; bậc 4 từ 401-700 kWh, giá điện bằng 162%; bậc 5 từ 701 kWh trở lên, giá điện bằng 180%.

Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công Thương, các hộ sử dụng dưới 777 kWh/tháng, chiếm khoảng 94% tổng số khách hàng sinh hoạt và khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt, có thể trả tiền điện thấp hơn hiện nay. Nhóm sử dụng khoảng 400 kWh/tháng được dự tính có mức giảm nhiều nhất.

Với hộ sử dụng 778 kWh/tháng, tiền điện dự kiến tương đương hiện hành. Trong khi đó, hộ sử dụng 1.182 kWh/tháng - mức tiêu thụ bình quân của nhóm dùng trên 700 kWh/tháng - có thể phải trả thêm gần 190.000 đồng mỗi tháng.

Các con số trên là kết quả tính toán sơ bộ trong hồ sơ dự thảo, chưa phải mức thay đổi tiền điện áp dụng cho từng hộ trên thực tế.