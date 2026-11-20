Nội dung này được nêu tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 60 năm 2025 về thực hiện giá bán điện, đang được Bộ Công thương lấy ý kiến. Các cơ quan, đơn vị được đề nghị gửi góp ý trước ngày 25/11.

Theo quy định hiện hành, với trung tâm dữ liệu sử dụng điện cho nhiều mục đích, bên mua và bên bán phải thỏa thuận tỷ lệ điện năng tương ứng để tính giá. Điều này gây nhiều tranh cãi thời gian qua. (Ảnh minh họa: AI).

Trung tâm dữ liệu được đề xuất áp dụng giá điện sản xuất

Theo dự thảo, hoạt động của trung tâm dữ liệu được bổ sung vào nhóm áp dụng giá bán lẻ điện cho sản xuất. Đồng thời, quy định về giá điện kinh doanh đối với cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung sẽ loại trừ các trung tâm dữ liệu thuộc nhóm này.

Dự thảo cũng bổ sung định nghĩa trung tâm dữ liệu là công trình viễn thông, gồm nhà, trạm, hệ thống cáp, máy tính, hệ thống điện và các thiết bị phụ trợ được lắp đặt để xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu của một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân.

Đề xuất được đưa ra sau quá trình thay đổi cách áp dụng giá điện cho loại hình hạ tầng này.

Theo dự thảo tờ trình của Cục Điện lực, trước đây các trung tâm dữ liệu được áp dụng giá điện sản xuất. Khi Thông tư 16 năm 2014 được ban hành, mô hình trung tâm dữ liệu quy mô lớn chưa phát triển tại Việt Nam, trong khi hệ thống phân loại mục đích sử dụng điện chưa có quy định riêng cho hoạt động xử lý, lưu trữ dữ liệu tập trung.

Đến Thông tư 60/2025, Bộ Công thương bổ sung cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung vào nhóm áp dụng giá điện kinh doanh.

Theo đó, trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng giá điện kinh doanh. Trường hợp phục vụ nhu cầu của chính doanh nghiệp, giá điện được xác định theo mục đích sử dụng tại hợp đồng mua bán điện hiện có.

Với trung tâm dữ liệu sử dụng điện cho nhiều mục đích, bên mua và bên bán phải thỏa thuận tỷ lệ điện năng tương ứng để tính giá. Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh khó khăn do đặc thù kỹ thuật và ứng dụng đa ngành, khiến các bên khó phân tách sản lượng điện theo từng mục đích.

Trước những vướng mắc này, ngày 9/4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản đề nghị Bộ Công thương hướng dẫn cụ thể việc áp dụng giá điện cho trung tâm dữ liệu.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc áp dụng giá điện cần thống nhất với các dịch vụ viễn thông khác, không nên phân biệt trung tâm dữ liệu phục vụ nội bộ hay cung cấp dịch vụ ra bên ngoài.

Bộ này cho rằng, hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu trực tiếp tạo ra và duy trì năng lực cung cấp dịch vụ, tương ứng với hoạt động sản xuất nên cần được áp dụng giá điện sản xuất. Riêng khu vực văn phòng, điểm giao dịch và các hoạt động kinh doanh khác áp dụng giá điện kinh doanh.

Ngày 22/4/2026, Bộ Công thương đã có văn bản hướng dẫn EVN áp dụng giá điện sản xuất đối với hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được tỷ lệ điện năng sử dụng cho từng mục đích.

Tuy nhiên, qua kiểm toán tại EVN, Kiểm toán Nhà nước đề nghị xem xét tính pháp lý của văn bản này do đây là văn bản hành chính riêng lẻ, không thay thế quy định tại Thông tư 60/2025. Việc hướng dẫn áp dụng ngoại lệ cũng có thể tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Từ thực tế trên, Bộ Công thương đề xuất sửa đổi Thông tư 60/2025 để thống nhất cách áp dụng giá điện cho trung tâm dữ liệu, thay vì tiếp tục xử lý các trường hợp vướng mắc bằng văn bản hướng dẫn riêng.

Bỏ quy định gia hạn biểu giá điện sạc xe sau ba năm

Ngoài trung tâm dữ liệu, dự thảo còn sửa đổi quy định về thời hạn áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho hoạt động sạc xe điện.

Theo Quyết định 14/2025 của Thủ tướng, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện được áp dụng trong thời hạn ba năm kể từ ngày cơ cấu biểu giá mới được thực hiện trên thực tế.

Nhu cầu điện cho xe điện tăng nhanh. (Ảnh: Hồng Hạnh).

Trong khi đó, Thông tư 60/2025 có thêm quy định cho phép tiếp tục áp dụng biểu giá hiện hành nếu hết thời hạn ba năm mà chưa có cơ cấu biểu giá mới được cấp có thẩm quyền ban hành.

Bộ Công thương đánh giá, quy định này giúp tháo gỡ vướng mắc trong việc áp dụng giá điện cho sạc xe khi chưa có cơ cấu giá thay thế. Tuy nhiên, nội dung trên chưa thống nhất với Quyết định 14/2025.

Vì vậy, dự thảo đề xuất bỏ quy định cho phép tiếp tục áp dụng cơ cấu biểu giá điện sạc xe sau thời hạn ba năm. Bộ Công thương cho biết, sẽ nghiên cứu, trình Thủ tướng sửa đổi Quyết định 14/2025 nếu cần thiết để bảo đảm việc áp dụng giá điện liên tục cho hoạt động sạc xe.

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh cách phân chia cấp điện áp đối với các đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Cụ thể, hai nhóm điện áp từ 6kV đến dưới 22kV và từ 22kV đến dưới 110kV được đề xuất gộp thành một nhóm trung áp từ trên 1kV đến 35kV, phù hợp với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sản xuất tại Quyết định 14/2025.

Theo Bộ Công thương, tại đợt điều chỉnh giá điện ngày 1/11/2026, hai nhóm điện áp trên đã được áp dụng cùng một mức giá. Việc sửa đổi lần này nhằm thống nhất quy định giữa các văn bản.