Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Trung Quốc năm 2026, tổ chức ngày 17/11, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), đánh giá Cần Thơ có vị trí đặc biệt trong cấu trúc kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản trọng điểm của cả nước.

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, để phát huy lợi thế này, Cần Thơ cần được phát triển thành trung tâm logistics và thương mại xuất nhập khẩu, với hệ sinh thái kết nối đồng bộ từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến vận tải, cảng và thị trường quốc tế.

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương đề xuất 5 nhóm giải pháp chiến lược cho giai đoạn 2026-2030.

Thứ nhất, phát triển logistics gắn với chuỗi giá trị. Cần tăng cường liên kết giữa vùng sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu, đơn vị vận tải và hệ thống cảng, hình thành chuỗi logistics đồng bộ, giảm chi phí lưu thông và nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa. Đáng chú ý, Cần Thơ có thể nghiên cứu tuyến vận tải container quốc tế kết nối với Nam Ninh và hệ thống cảng tại Quảng Tây (Trung Quốc), mở thêm phương án vận chuyển cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) phát biểu. Ảnh: BTC

Thứ hai, đa dạng hóa hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống cảng. Bên cạnh nông sản, thủy sản chủ lực, thành phố cần nghiên cứu mở rộng các nhóm hàng xuất nhập khẩu để nâng cao hiệu suất khai thác cảng và phát triển dịch vụ thương mại. Một số mặt hàng như ô tô dưới 16 chỗ ngồi, trang thiết bị, linh kiện đã qua sử dụng được đề cập trên cơ sở đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật và điều kiện quản lý chuyên ngành.

Thứ ba, tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế và kết nối biên giới. Cần Thơ được định hướng nghiên cứu các mô hình hợp tác kinh tế xuyên biên giới, kết nối hệ thống cảng và trung tâm logistics của Việt Nam với các đối tác Trung Quốc, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và cam kết quốc tế.

Thứ tư, phát triển dịch vụ logistics chuyên sâu. Thành phố cần nâng cao năng lực phục vụ hàng quá cảnh, tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập; đồng thời phát triển hệ thống kho bãi, kho chuyên dụng và dịch vụ đáp ứng yêu cầu quản lý hàng hóa, hải quan, ngoại thương.

Thứ năm, tạo thuận lợi cho nhập khẩu máy móc, công nghệ. Đây là điều kiện hỗ trợ thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao. Cơ quan quản lý và địa phương cần hỗ trợ doanh nghiệp nắm rõ quy định nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, công nghệ và môi trường.

Cùng với định hướng phát triển logistics, Cần Thơ đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, chế biến sâu nông sản, thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, kho lạnh, vận tải và thương mại xuyên biên giới.

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tối thiểu 1 - 1,1 triệu tỷ đồng. Định hướng thu hút nguồn lực trong và ngoài nước tập trung vào các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường.

Tại hội nghị, một số địa điểm đầu tư được giới thiệu tới doanh nghiệp, trong đó có Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ và Khu công nghiệp Sông Hậu 2. Hai khu công nghiệp có quy mô khoảng 380 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 6.000 tỷ đồng, định hướng thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản, điện tử, cơ khí và logistics.

Đáng chú ý, hội nghị ghi nhận các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp và đơn vị xúc tiến đầu tư. Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Tây Đô ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (VIMC Hậu Giang), hướng tới khai thác hiệu quả hạ tầng hàng hải, nâng cao năng lực kho bãi và phát triển giải pháp vận tải logistics.

Bà Nguyễn Đỗ Diệu Linh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Tây Đô (bên trái) ký MOU với các đơn vị. Ảnh: BTC

Doanh nghiệp này cũng ký biên bản ghi nhớ với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ, tập trung quảng bá, thu hút vốn đầu tư và mở rộng thị trường cho hàng hóa, nông sản Cần Thơ tại Trung Quốc và quốc tế.

Việc tăng cường kết nối giữa vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, kho lạnh, cảng và thị trường xuất khẩu được kỳ vọng góp phần giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian lưu chuyển hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ĐBSCL. Đây cũng là cơ sở để Cần Thơ phát huy vai trò đầu mối kết nối chuỗi cung ứng và thúc đẩy xuất nhập khẩu của toàn vùng./.