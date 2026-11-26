Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; lãnh đạo các Cục, Vụ và đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

Quang cảnh cuộc họp.

Hoàn thành Chương trình lập pháp năm 2026

Thông tin tại cuộc họp, ông Ngô Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 11/2026, tổng số nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương là 22 nhiệm vụ, trong đó có 04 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, gồm 9 nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 12 thông tư.

Tính đến thời điểm rà soát các nhiệm vụ còn lại trong tháng 11 cơ bản đang đáp ứng tiến độ đề ra nhưng đòi hỏi các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xử lý và bảo đảm chất lượng văn bản.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Một trong những kết quả đáng chú ý trong tháng 11/2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 2 luật do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, gồm: Luật số 27/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật số 44/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Với kết quả này, Bộ Công Thương đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao tại Chương trình lập pháp năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở rà soát Chương trình lập pháp năm 2026, các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Vụ Pháp chế đã tổng hợp những nhiệm vụ xây dựng pháp luật trọng tâm trong tháng 12. Trong đó, có hai nhiệm vụ đáng chú ý là xây dựng nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí (sửa đổi) và quyết định thay thế Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 3/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các Cục, Vụ và đơn vị liên quan đã tập trung thảo luận, rà soát những nhiệm vụ còn tồn đọng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật nhằm hoàn thiện công tác thể chế, pháp luật ngành Công Thương năm 2026, đồng thời lập kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2027.

Kiểm soát không để phát sinh chi phí cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả chính sách ngành Công Thương

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đánh giá, trong năm 2026, công tác xây dựng pháp luật và các văn bản dưới luật của Bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội qua hai kỳ họp, hoàn thành 1 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, hoàn thành hai luật và nhiều nhiệm vụ phát sinh tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đã trình, ban hành 121 VBQPPL, bao gồm: 4 Luật, 1 Nghị quyết của Quốc hội, 36 Nghị định, 2 Nghị quyết của Chính phủ, 7 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 71 Thông tư.

Dù vậy, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Kết quả đánh giá công tác xây dựng pháp luật quý III mới đạt 99/100 điểm, như vậy là vẫn còn nhiệm vụ chậm tiến độ.

Theo rà soát, hiện Bộ Công Thương còn 21 nhiệm vụ cần được xử lý dứt điểm, 12 nhiệm vụ tiếp tục theo dõi để hoàn thành. Đây là khối lượng công việc cần tập trung giải quyết trong thời gian còn lại của năm 2026.

Ông Ngô Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương báo cáo tại cuộc họp.

Đối với nhiệm vụ trong tháng 11, tháng 12 và kế hoạch năm 2027, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chủ động bóc tách những nhiệm vụ thuộc ngành Công Thương từ Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Bộ trưởng cũng yêu cầu đồng bộ dữ liệu đánh giá, lắng nghe phản hồi của dư luận và chủ động truyền thông chính sách, xây dựng hồ sơ pháp lý đầy đủ, đồng thời xác định rõ tiến độ đối với từng nhiệm vụ.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ rà soát, hoàn thiện kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2027 của Bộ Công Thương, đồng thời tiếp tục kiểm soát, theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Rút kinh nghiệm từ kết quả thực hiện năm 2026, việc triển khai phải được thực hiện chủ động, có kế hoạch cụ thể, không để tình trạng dồn khối lượng công việc vào quý IV và những tháng cuối năm.