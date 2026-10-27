Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo

Quyết định nhằm mục đích cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của Bộ Công Thương tại Nghị quyết số 86/NQ-CP; góp phần đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững ngành Công Thương.

Hình thành môi trường thuận lợi để phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực Công Thương; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất giữa các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội ngành hàng, tổ chức hỗ trợ và đối tác quốc tế.

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Quyết định yêu cầu, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy liên kết giữa Nhà nước - viện nghiên cứu, trường đại học - doanh nghiệp trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ngành Công Thương.

Đồng thời, bám sát mục tiêu quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; bảo đảm thống nhất với chức năng, nhiệm vụ của Bộ và các chương trình, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xúc tiến thương mại của ngành Công Thương.

Phân công rõ nhiệm vụ Bộ chủ trì và nhiệm vụ Bộ phối hợp; xác định cụ thể đơn vị chủ trì đầu mối trong Bộ, đơn vị phối hợp, kết quả và thời hạn hoàn thành; người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao.

Cũng như triển khai có trọng tâm, trọng điểm; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm động lực; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng; ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghiệp nền tảng, sản xuất thông minh, thương mại điện tử, logistics, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, đồng thời huy động tối đa nguồn lực xã hội, nguồn lực doanh nghiệp, quỹ đầu tư, viện trợ, tài trợ và hợp tác quốc tế theo quy định.

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