Bộ Công Thương đẩy mạnh chuyển đổi số và chuẩn hóa quy trình xử lý văn bản điện tử

Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản điện tử Bộ Công Thương (iMOIT)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hoàng Ánh Dương - Quyền Chánh Văn phòng Bộ Công Thương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tập trung thể chế hóa, hoàn thiện hạ tầng pháp lý thông qua việc ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BCT cùng hệ thống quy chế, quyết định nội bộ nhằm cụ thể hóa Luật Văn thư, Lưu trữ năm 2024, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hoàng Ánh Dương - Quyền Chánh Văn phòng Bộ Công Thương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước

Nhấn mạnh định hướng chuyển đổi số và đẩy mạnh xử lý công việc trên môi trường điện tử tại Bộ Công Thương, ông Hoàng Ánh Dương - Quyền Chánh Văn phòng Bộ Công Thương cho biết: "Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ chuyển sang xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật). Tuy nhiên qua theo dõi, việc trình văn bản trên hệ thống của một số đơn vị, cá nhân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhận thấy đây là vấn đề hết sức quan trọng, Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi tập huấn nhằm cập nhật những kiến thức mới nhất, chuẩn xác nhất, giúp công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp và đúng quy định pháp luật."

Quyền Chánh Văn phòng Bộ Công Thương đề nghị các học viên tham gia lớp học nghiêm túc, tích cực trao đổi hai chiều với giảng viên để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc thực tiễn trong quá trình xử lý văn bản. Đồng thời, Hội nghị là cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước giữa các đơn vị thuộc Bộ tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ trong công việc.

Hội nghị là cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước giữa các đơn vị thuộc Bộ tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ trong công việc

Hội nghị tập huấn tập trung vào 3 chuyên đề trọng tâm. Cụ thể, trong Chuyên đề 1, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung của Nghị định số 31/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ. Việc ban hành Nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại về nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật về lưu trữ, góp phần bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ quốc gia.

Trao đổi tại Hội nghị, bà Hồ Anh Tú - Chuyên viên chính Phòng Quản lý dịch vụ và Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định số 31/2026/NĐ-CP tập trung vào các hành vi vi phạm cơ bản, phổ biến nhất trên thực tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Báo cáo viên cũng trực tiếp hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc nghiệp vụ phát sinh, giúp công chức, viên chức Bộ Công Thương nắm chắc quy định để triển khai đúng pháp luật, đồng thời tiếp thu ý kiến từ thực tiễn để phục vụ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lưu trữ trong thời gian tới.

Bà Hồ Anh Tú - Chuyên viên chính Phòng Quản lý dịch vụ và Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ phổ biến các nội dung của Nghị định số 31/2026/NĐ-CP

Tiếp đó, chương trình Hội nghị triển khai Chuyên đề 2 về hướng dẫn khai thác, vận hành và sử dụng hiệu quả Hệ thống Quản lý văn bản điện tử iMOIT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; và Chuyên đề 3 về phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Nghị định số 63/2026/NĐ-CP ngày 28/02/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, cùng các lưu ý khi triển khai Hệ thống quản lý văn bản điện tử bí mật nhà nước. Thông qua khóa tập huấn, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác chuyên môn tại Bộ Công Thương được cập nhật kiến thức pháp luật mới nhất và nâng cao kỹ năng thực hành, góp phần siết chặt kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Nghị định số 31/2026/NĐ-CP tập trung vào các hành vi vi phạm cơ bản, phổ biến nhất trên thực tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân