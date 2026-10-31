Bộ Công Thương đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số và AI năm 2026

Năm 2026, Bộ Công Thương tổ chức 18 lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo với hơn 1.000 lượt học viên, đồng thời ban hành mới 6 chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên ngành. Từ kết quả này, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được định hướng đổi mới theo vị trí việc làm, chú trọng năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Từ phổ cập kỹ năng số đến bồi dưỡng chuyên sâu

Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành những nội dung trọng tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương. Yêu cầu đặt ra không dừng ở việc trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn hướng đến khả năng khai thác dữ liệu, ứng dụng công cụ số vào hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả thực thi công vụ.

Theo Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực năm 2026 của Bộ Công Thương, riêng trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tổ chức 18 lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số và AI cho công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ, với hơn 1.000 lượt học viên tham gia. Đây là hoạt động có quy mô đáng chú ý, góp phần phổ cập kiến thức, kỹ năng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

Các học viên thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số của Bộ Công Thương

Trong quý IV/2026, Bộ tiếp tục tổ chức hoặc cử công chức, viên chức tham gia các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu. Định hướng này cho thấy công tác đào tạo đang từng bước chuyển từ trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản sang nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ vào từng lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động quản lý nhà nước.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, TS. Vũ Anh Hoàng, chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương), cho rằng năng lực số nay đã trở thành năng lực cơ bản đối với đội ngũ cán bộ, công chức". Theo TS. Vũ Anh Hoàng, cán bộ, công chức hiện nay không chỉ cần làm tốt những công việc được giao", mà còn phải có kiến thức liên ngành, kỹ năng sử dụng công cụ AI, phân tích dữ liệu và khả năng học tập liên tục trước những thay đổi nhanh chóng của chính sách, công nghệ và thị trường.

Thực tế này đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng. Với đặc thù quản lý nhiều lĩnh vực như công nghiệp, năng lượng, thương mại, xuất nhập khẩu, logistics và hội nhập kinh tế quốc tế, cán bộ ngành Công Thương cần được trang bị kiến thức phù hợp với từng nhóm nhiệm vụ. Khả năng tiếp cận thông tin, phân tích diễn biến thị trường, nhận diện vấn đề chính sách và xử lý tình huống phát sinh cũng ngày càng có ý nghĩa đối với chất lượng công việc.

Bên cạnh chuyển đổi số, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài cũng được duy trì. Bộ đã tạo điều kiện để công chức, viên chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong nước, các khóa học ngắn hạn và chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài.

Một nội dung đáng chú ý khác là công tác xây dựng chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên ngành. Trong năm, Bộ đã ban hành mới các chương trình, tài liệu và đang tiếp tục xây dựng thêm, với các nội dung được triển khai có sự tham gia của những lĩnh vực chuyên môn như chuỗi cung ứng, phòng vệ thương mại và xúc tiến thương mại.

Việc bổ sung học liệu chuyên ngành góp phần tạo cơ sở cho hoạt động bồi dưỡng có tính hệ thống, giúp cán bộ tiếp cận kiến thức chuyên môn phù hợp với yêu cầu quản lý từng lĩnh vực. Đây cũng là điều kiện để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, hạn chế tình trạng bồi dưỡng thiên về kiến thức chung trong khi yêu cầu công việc ngày càng đòi hỏi chuyên môn sâu và khả năng xử lý những vấn đề cụ thể.

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm, đánh giá bằng hiệu quả công việc

Những kết quả đạt được trong năm 2026 tạo nền tảng cho việc tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Bộ Công Thương. Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết, hoạt động bồi dưỡng chuyên sâu theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước và vị trí việc làm vẫn chưa đồng đều. Việc đánh giá hiệu quả sau đào tạo, cũng như mức độ vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, cần tiếp tục được hoàn thiện.

Bên cạnh đó, nguồn lực giảng viên, báo cáo viên và chuyên gia hiện còn phân tán tại nhiều đơn vị, chưa hình thành được cơ chế sử dụng chung thường xuyên trong toàn Bộ. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn lực chuyên môn, đồng thời xây dựng hệ thống học liệu có khả năng phục vụ nhiều nhóm đối tượng và lĩnh vực công tác.

TS. Vũ Anh Hoàng, chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương)

Chia sẻ về hướng đổi mới, TS. Vũ Anh Hoàng nhấn mạnh yêu cầu đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm, yêu cầu công việc và yêu cầu của nhiệm vụ được giao. Theo TS. Vũ Anh Hoàng, trước đây, hiệu quả bồi dưỡng được đánh giá "chủ yếu thông qua số lượng học viên và số lượng chương trình được tổ chức. Thời gian tới, việc đánh giá cần dựa nhiều hơn vào phản hồi của cơ quan sử dụng và người học, qua đó xác định mức độ phù hợp của nội dung đào tạo với yêu cầu thực tế.

Trên cơ sở đánh giá kết quả và những vấn đề còn tồn tại, báo cáo xác định một số hướng đổi mới trọng tâm trong thời gian tới.

Trước hết, cần hoàn thiện việc xác định nhu cầu bồi dưỡng theo vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và năng lực cần bổ sung của từng nhóm cán bộ. Các chương trình cần được thiết kế sát hơn với yêu cầu thực tiễn, tăng cường nội dung chuyên sâu gắn với hoạt động tham mưu, quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành. Cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện để phân loại đối tượng học viên, tránh tình trạng một nội dung bồi dưỡng được áp dụng đồng loạt cho những vị trí có yêu cầu chuyên môn khác nhau.

Đồng thời, phát triển hệ thống học liệu dùng chung và mạng lưới giảng viên, báo cáo viên, chuyên gia theo từng lĩnh vực. Việc kết nối nguồn lực chuyên môn giữa các đơn vị sẽ góp phần nâng cao chất lượng chương trình, đồng thời tạo điều kiện để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý. Đối với những lĩnh vực có tính chuyên sâu như năng lượng, công nghiệp, thương mại quốc tế, phòng vệ thương mại và logistics, sự tham gia của chuyên gia am hiểu thực tiễn sẽ giúp nội dung bồi dưỡng sát hơn với yêu cầu công việc.

Định hướng đến năm 2030 là nâng cao năng lực tham mưu chính sách, xây dựng và thi hành pháp luật, phân tích, dự báo, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ số, AI cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Công Thương. Cùng với đó là yêu cầu tăng cường năng lực quản lý chuyển đổi xanh, hội nhập quốc tế và quản trị rủi ro; từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia có khả năng giải quyết những vấn đề chuyên sâu, liên ngành.