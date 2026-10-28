Bộ Công Thương cho biết sẽ phân giao 139.000 tấn hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá, với giá khởi điểm 2 triệu đồng/tấn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ 8 giờ ngày 29/10 đến 17 giờ ngày 4/11/2026.

Bộ Công Thương đấu giá 139.000 tấn hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2026.

Cụ thể, theo thông báo ngày 28/10/2026 của Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026, đối tượng được đề nghị phân giao hạn ngạch là các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện, theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, thuộc mã HS 17.01, được phân giao trong năm nay là 139.000 tấn. Mỗi thương nhân đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký tối đa 20.000 tấn.

Giá khởi điểm được quy định ở mức 2 triệu đồng/tấn với bước giá 50.000 đồng/tấn. Tiền đặt trước được xác định bằng 10% tổng giá trị tính theo giá khởi điểm và khối lượng đường thương nhân đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

Hồ sơ đề nghị phân giao hạn ngạch được thực hiện theo hướng dẫn tại thông báo của Hội đồng. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ được xác định theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương trong khoảng thời gian từ 8 giờ ngày 29/10 đến 17 giờ ngày 4/11/2026.