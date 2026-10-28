Bộ Công Thương đấu giá 139.000 tấn hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2026

Ngày 28/10/2026, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026 đã có Thông báo về việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá để các thương nhân, tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện. Theo đó:

Bộ Công Thương tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2025.

1. Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

2. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao năm 2026 theo phương thức đấu giá là 139.000 tấn (một trăm ba mươi chín nghìn tấn).

Mỗi thương nhân đăng ký tham gia đấu giá tối đa là 20.000 tấn.

3. Giá khởi điểm là 2.000.000 đồng/tấn, bước giá là 50.000 đồng/tấn, tiền đặt trước: (giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu) x 10%.

4. Hồ sơ đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá thực hiện theo quy định tại Thông báo.

5. Thời điểm nhận hồ sơ tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương, từ 08 giờ ngày 29/10/2026 đến 17 giờ ngày 04/11/2026.

Nội dung chi tiết của Thông báo về việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá tại đây .