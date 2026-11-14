Bộ Công Thương công bố chuỗi sự kiện Ngày Thương mại điện tử quốc gia và Online Friday 2026

Chương trình có sự phối hợp của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), TikTok Shop Việt Nam, Shopee Việt Nam cùng các đơn vị liên quan. Báo Công Thương là đơn vị truyền thông chính của chương trình.

Online Friday 2026 diễn ra trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời đứng trước yêu cầu thu hẹp khoảng cách về khả năng tiếp cận thị trường, năng lực số và mức độ tuân thủ pháp luật giữa các nhóm doanh nghiệp, địa phương và người tiêu dùng.

Thương mại điện tử Việt Nam hướng tới quy mô gần 38 tỷ USD

Bộ Công Thương công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia (Online Friday 2026) với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”.

Theo thông tin được công bố tại họp báo, năm 2026, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng hàng đầu khu vực. Quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến ước đạt từ 37,2 - 37,8 tỷ USD, tăng khoảng 20 - 22% so với năm 2025.

Kết quả này cho thấy thương mại điện tử ngày càng khẳng định vai trò trong hoạt động phân phối hàng hóa, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Sự phát triển của các nền tảng trực tuyến cũng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thông qua các phương thức kinh doanh mới.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng về mặt pháp lý khi Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026, chính thức quy định ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia.

Theo đó, ngày 12/12/2026 sẽ là Ngày Thương mại điện tử quốc gia đầu tiên được tổ chức theo quy định pháp luật. Đây không chỉ là dấu mốc ghi nhận sự phát triển của lĩnh vực thương mại điện tử mà còn thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với vai trò của kinh tế số trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại buổi họp báo, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) cho biết, thương mại điện tử Việt Nam đang duy trì tốc độ phát triển bứt phá, song quá trình tăng trưởng vẫn đặt ra nhiều thách thức cần giải quyết.

Trong đó, đáng chú ý là sự chênh lệch về khả năng tiếp cận thương mại điện tử giữa các trung tâm đô thị lớn với vùng sâu, vùng xa; giữa doanh nghiệp quy mô lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; cũng như giữa các thế hệ người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, khoảng cách về kỹ năng số, năng lực vận hành hoạt động kinh doanh trực tuyến và mức độ hiểu biết, tuân thủ các quy định pháp luật tiếp tục là những vấn đề đặt ra đối với quá trình phát triển thương mại điện tử.

Xuất phát từ thực tiễn này, Online Friday 2026 lựa chọn chủ đề xuyên suốt “Thương mại điện tử không khoảng cách”, hướng tới phát triển thương mại điện tử theo hướng toàn diện, bao trùm và bền vững.

Khác với việc chỉ tập trung vào các chương trình khuyến mại, kích cầu mua sắm trực tuyến, chuỗi sự kiện năm nay đặt trọng tâm vào kết nối nguồn lực, hỗ trợ các chủ thể tham gia thị trường và thúc đẩy khả năng tiếp cận các công cụ kinh doanh số.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) phát biểu tại chương trình.

Bà Lê Hoàng Oanh nhấn mạnh, chương trình tập trung triển khai 5 trụ cột nhằm từng bước thu hẹp những khoảng cách trong quá trình phát triển thương mại điện tử.

Trụ cột thứ nhất là “Không khoảng cách vùng miền”, hướng tới đưa cơ hội số đến mọi địa phương trên cả nước, tăng cường kết nối nhà bán hàng và các sản phẩm OCOP với thị trường trong nước và quốc tế.

Thông qua các hoạt động kết nối, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ngoài thị trường truyền thống, từng bước mở rộng phạm vi phân phối trên các nền tảng thương mại điện tử.

Trụ cột thứ hai là “Không khoảng cách quy mô”, tập trung đồng hành với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trong việc tiếp cận công cụ, khách hàng và hệ sinh thái thương mại điện tử.

Đây là nhóm chủ thể được chương trình chú trọng hỗ trợ nhằm tạo điều kiện tham gia thị trường trực tuyến, tiếp cận các giải pháp kinh doanh và mở rộng cơ hội phát triển tương tự những doanh nghiệp có quy mô lớn.

Trụ cột thứ ba là “Không khoảng cách thế hệ”, hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến thân thiện, dễ tiếp cận và an toàn cho mọi lứa tuổi, từ người tiêu dùng trẻ đến người lớn tuổi và những người lần đầu tham gia mua sắm trực tuyến.

Trụ cột thứ tư là “Không khoảng cách kỹ năng”, chú trọng phổ cập năng lực số và các kỹ năng phục vụ hoạt động kinh doanh trực tuyến. Nội dung hỗ trợ bao gồm vận hành gian hàng, livestream, quảng cáo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh doanh.

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nâng cao khả năng sử dụng các công cụ số trong hoạt động bán hàng.

Trụ cột thứ năm là “Không khoảng cách pháp lý”, tập trung nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử, thuế; đồng thời hướng tới xây dựng thị trường trực tuyến minh bạch, chuẩn hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thông qua 5 trụ cột này, Online Friday 2026 hướng tới kết nối các chủ thể tham gia thị trường, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận những cơ hội từ thương mại điện tử, đồng thời nâng cao tính minh bạch và an toàn trong hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Online Friday 2026 triển khai đồng loạt trên toàn quốc từ ngày 10 - 16/12

Theo kế hoạch được công bố, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia (Online Friday 2026) sẽ diễn ra từ ngày 10 - 16/12/2026, với sự phối hợp triển khai của các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Trong thời gian này, nhiều hoạt động kích cầu tiêu dùng trực tuyến, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam và sản phẩm OCOP sẽ được tổ chức, góp phần kết nối doanh nghiệp, nhà bán hàng với người tiêu dùng.

Điểm nhấn của chuỗi chương trình là sự kiện trải nghiệm và không gian số, diễn ra trong hai ngày 10 - 11/12/2026 tại Bảo tàng Hà Nội.

Các đại biểu chia sẻ các thông tin xung quanh chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia (Online Friday 2026).

Theo Ban Tổ chức, không gian sự kiện được thiết kế với 5 khu hoạt động chuyên biệt, gắn với thông điệp “Thương mại điện tử không khoảng cách”, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà bán hàng và người tiêu dùng trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, tư vấn và kết nối.

Trong đó, khu gian hàng tiêu chuẩn là không gian dành cho các hoạt động giới thiệu, kết nối sản phẩm và doanh nghiệp tham gia chương trình.

Khu sân khấu chính được bố trí để tổ chức các hội thảo chuyên đề, trao đổi những vấn đề liên quan đến sự phát triển của thương mại điện tử và các nội dung thuộc chuỗi sự kiện.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là khu E-commerce Clinic, nơi doanh nghiệp và nhà bán hàng có thể tiếp cận các hoạt động tư vấn, hỗ trợ liên quan đến kinh doanh thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, khu livestream tạo không gian cho các hoạt động bán hàng trực tuyến, trong khi khu trải nghiệm ưu đãi O2O (Online-to-Offline) kết nối hoạt động trực tuyến với trải nghiệm trực tiếp của người tiêu dùng.

Thông qua những hoạt động này, chương trình không chỉ tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, thúc đẩy tiêu dùng mà còn hỗ trợ các chủ thể kinh doanh tiếp cận kỹ năng, công cụ và giải pháp thương mại điện tử.

Đặc biệt, vào lúc 9 giờ ngày 11/12/2026, Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia sẽ được tổ chức tại sân khấu chính của sự kiện ở Bảo tàng Hà Nội.

Tiếp đó, ngày 12/12/2026 là tâm điểm của chuỗi sự kiện, đánh dấu lần đầu tiên Ngày Thương mại điện tử quốc gia được tổ chức theo quy định pháp luật.

Đây được xác định là ngày hội số và cao điểm mua sắm trực tuyến trên toàn quốc, hướng tới thúc đẩy tiêu dùng, tăng cường kết nối cung cầu và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp, nhà bán hàng.

Cùng với các hoạt động tại Hà Nội, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia được triển khai trên phạm vi toàn quốc, với sự tham gia phối hợp của các địa phương và các nền tảng thương mại điện tử.

Ban Tổ chức kỳ vọng chuỗi sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP, đồng thời tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia sâu hơn vào thị trường trực tuyến.

Phát biểu tại họp báo, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử nhấn mạnh, Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12/2026 đầu tiên sẽ đặt nền móng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của lĩnh vực thương mại điện tử Việt Nam.

Đồng thời, lãnh đạo Cục đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, lan tỏa thông điệp “Thương mại điện tử không khoảng cách” đến cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Với sự phối hợp của cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội, nền tảng thương mại điện tử và các đơn vị liên quan, Online Friday 2026 hướng tới mục tiêu không chỉ thúc đẩy hoạt động mua sắm trực tuyến trong dịp cuối năm mà còn hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia thị trường số cho doanh nghiệp và người dân, góp phần phát triển thương mại điện tử Việt Nam theo hướng toàn diện, minh bạch và bền vững.

Để mở rộng sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, Ban Tổ chức mời gọi các nền tảng công nghệ, đơn vị cung cấp giải pháp, doanh nghiệp và nhà bán hàng đăng ký tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.Các nội dung đăng ký bao gồm gian hàng miễn phí vị trí, hội thảo chuyên đề, tư vấn tại E-commerce Clinic, hoạt động livestream và chương trình ưu đãi O2O.Doanh nghiệp, đơn vị và nhà bán hàng có thể đăng ký tại cổng thông tin chính thức onlinefriday.vn trước ngày 30/11/2026.