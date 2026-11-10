Bộ Công thương công bố Báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam 2026

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm đủ năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn phải chuyển mạnh sang tư duy an toàn, ổn định, tự chủ và bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn cho biết: Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030 đòi hỏi ngành năng lượng phải chủ động chuẩn bị nguồn lực, đi trước một bước. Năng lực tự chủ năng lượng có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì ổn định kinh tế và bảo đảm các hoạt động sản xuất, đời sống.

Theo định hướng tại Nghị quyết số 70-NQ/TW, đến năm 2030, tổng cung năng lượng sơ cấp của Việt Nam dự kiến đạt khoảng 150-170 triệu tấn dầu quy đổi; tổng công suất các nguồn điện khoảng 183-236 GW hoặc cao hơn tùy theo nhu cầu hệ thống; tổng sản lượng điện đạt khoảng 560-624 tỷ kWh.

Các cơ sở lọc dầu trong nước được định hướng đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu xăng dầu, trong khi dự trữ xăng dầu cần đạt khoảng 90 ngày nhập ròng. Những mục tiêu này cho thấy quy mô nguồn cung và năng lực dự phòng sẽ tiếp tục được chú trọng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh yêu cầu giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng cấp thiết, phát triển năng lượng cũng cần gắn với hiệu quả sử dụng tài nguyên, kiểm soát tác động môi trường và từng bước nâng cao tỷ trọng các nguồn năng lượng sạch.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thể chế, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn

Cùng với đó là các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong giai đoạn 2027-2028, tăng dự trữ nhiên liệu, đa dạng hóa nguồn và tuyến nhập khẩu, nâng cao chất lượng dự báo và kết nối dữ liệu giữa các đơn vị cung ứng, khách hàng với cơ quan quản lý.

Công bố Báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam 2026

Tại sự kiện, Báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam 2026 đã được công bố, cung cấp những đánh giá về thực trạng hệ thống năng lượng, các nguy cơ tiềm ẩn và định hướng bảo đảm nguồn cung trong thời gian tới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Công bố báo cáo An ninh năng lượng Việt Nam 2026.

Báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam 2026 cho thấy hệ thống năng lượng trong nước đã trải qua một năm với nhiều sức ép lớn. Trên thế giới, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa trong khoảng 6 tháng đã gây gián đoạn một tuyến vận tải dầu khí chiến lược, khiến giá dầu Brent có thời điểm tăng lên 118,35 USD/thùng.

Ở trong nước, nắng nóng kéo dài và hiện tượng El Niño khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, trong khi sản lượng thủy điện cả năm thấp hơn năm 2025 khoảng 18,5 tỷ kWh.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi thủy điện phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện thủy văn, lượng mưa và khả năng tích nước tại các hồ chứa. Khi thời tiết cực đoan làm thay đổi chế độ dòng chảy, khả năng huy động nguồn điện này cũng chịu những tác động nhất định.

Trong số 177 quốc gia được báo cáo khảo sát, tính đến ngày 9/11/2026, có 102 quốc gia, tương đương 57,6%, gặp khó khăn về năng lượng; chỉ 13 quốc gia duy trì được trạng thái ổn định, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, hệ thống năng lượng Việt Nam vẫn bảo đảm được nguồn cung điện và xăng dầu.

Công suất cực đại của hệ thống điện đạt 57.537 MW vào ngày 24/6/2026. Dù trải qua ba đợt nắng nóng cực đoan, hệ thống không phải thực hiện cắt điện luân phiên. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trong 9 tháng tăng 9,4%, ước tính cả năm đạt 356,2 tỷ kWh, tăng trên 10%.

Một trong những vấn đề được đặt ra tại diễn đàn là tỷ lệ nhập khẩu ròng năng lượng của Việt Nam đã lên tới 43,9% tổng cung năng lượng sơ cấp trong năm 2025. Trong khi đó, lượng dự trữ xăng dầu hiện mới tương đương khoảng 60 ngày nhập ròng, thấp hơn mục tiêu 90 ngày; dầu thô chưa có dự trữ quốc gia.

Những con số này cho thấy yêu cầu tăng cường năng lực dự phòng, đa dạng hóa nguồn cung và giảm rủi ro từ các tuyến nhập khẩu cần được đặt trong chiến lược dài hạn. Bài học từ sự gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz cho thấy, việc phụ thuộc quá lớn vào một nguồn nhiên liệu hoặc một tuyến cung ứng có thể khiến hệ thống năng lượng dễ bị tổn thương trước các biến động bên ngoài.

Không chỉ đối mặt với rủi ro từ thị trường quốc tế, Việt Nam còn phải chuẩn bị cho áp lực gia tăng nhu cầu năng lượng trong nước. Theo dự báo được nêu tại diễn đàn, năm 2027 sẽ tiếp tục là giai đoạn khó khăn, trong khi năm 2028 có thể còn nhiều thách thức hơn.

Nhu cầu điện dự kiến tăng khoảng 10% trên nền tiêu thụ cao của năm 2026, nhưng một số nguồn điện nền mới chưa thể kịp đưa vào vận hành. Bên cạnh việc phát triển nguồn cung, chuyển dịch năng lượng, tiết kiệm năng lượng và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ cũng là những nội dung được đặt ra tại Diễn đàn.

Điểm nhấn của Diễn đàn là tọa đàm "An ninh năng lượng - Khơi thông nguồn lực, nâng cao tự chủ, tạo động lực tăng trưởng", tập trung thảo luận bài toán cung ứng năng lượng phục vụ tăng trưởng trong giai đoạn mới; cơ cấu nguồn năng lượng quốc gia đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và chuyển dịch năng lượng; kinh nghiệm quốc tế về chính sách mua bán điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, góp phần phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Việc công bố báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam 2026 khẳng định bản lĩnh quản trị, bảo đảm ổn định năng lượng quốc gia của Việt Nam trước các biến động toàn cầu, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, hướng tới phát triển bền vững.