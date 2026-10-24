Bộ Công Thương công bố 19 thủ tục nội bộ về địa chất, khoáng sản

Ngày 23/10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng ký Quyết định số 2784/QĐ-BCT công bố 19 thủ tục hành chính nội bộ mới trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, 19 thủ tục gồm 15 thủ tục giữa các cơ quan hành chính nhà nước và 4 thủ tục giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý hoạt động khoáng sản, đấu giá quyền khai thác và thu hồi giấy phép.

Bộ Công Thương công bố 19 thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản nhằm xác định rõ thẩm quyền, trình tự và thời hạn giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản. (Ảnh minh hoạ)

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch liên quan. Thời gian lập quy hoạch không quá 18 tháng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết các thủ tục khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền. Thời hạn khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ là 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, không bao gồm thời gian công bố kết quả.

Bốn thủ tục nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ tập trung vào khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; lập kế hoạch đấu giá và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại một số khu vực biển.

Tại địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết các thủ tục liên quan đến khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, thu hồi giấy phép, đấu giá và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền. Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết thủ tục về tiền cấp quyền khai thác đối với hoạt động thu hồi khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp xã.

Quyết định cũng quy định cụ thể thời hạn xử lý từng công đoạn, trong đó việc xác định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được thực hiện trong 24 ngày làm việc kể từ ngày giấy phép hoặc giấy xác nhận có hiệu lực.