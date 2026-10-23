Bộ Công Thương công bố 19 thủ tục hành chính nội bộ về khoáng sản

Ngày 23/10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã ký Quyết định số 2784/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ Công Thương công bố 19 thủ tục hành chính nội bộ mới lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Ảnh minh họa

Quyết định được ban hành căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Quy hoạch, Nghị định số 385/2026/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP của Chính phủ cùng các văn bản liên quan; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Theo Phụ lục kèm theo, 19 thủ tục được công bố, gồm 15 thủ tục giữa các cơ quan hành chính nhà nước và 4 thủ tục giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ là các thủ tục lập, phê duyệt chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, quy hoạch khoáng sản nhóm I, nhóm II. Chiến lược do Bộ Công Thương chủ trì lập, phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia. Thời gian lập quy hoạch không quá 18 tháng. Việc điều chỉnh quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết các thủ tục khoanh định, công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; thu hồi giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng. Thời hạn khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ là 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (không bao gồm thời gian công bố kết quả khoanh định); trường hợp không ban hành quyết định, Bộ Công Thương có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Bốn thủ tục nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện, Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết, gồm: khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng; khoanh định, điều chỉnh, phê duyệt, công bố khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; lập, phê duyệt, công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xác định, phê duyệt, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực biển nằm ngoài ranh giới quản lý hành chính trên biển của các tỉnh, thành phố hoặc khu vực biển chưa xác định ranh giới.

Ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết các thủ tục liên quan đến khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thu hồi giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; kế hoạch đấu giá và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết thủ tục xác định, phê duyệt, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp xã.

Đối với thu hồi giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có văn bản thông báo, yêu cầu tổ chức, cá nhân báo cáo trong 16 ngày làm việc; lấy ý kiến, xác minh, kiểm tra thực địa trong 24 ngày làm việc; tổng hợp hồ sơ, trình Bộ trưởng trong 8 ngày làm việc; Bộ trưởng xem xét trong 7 ngày làm việc. Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản được công khai chậm nhất 12 ngày làm việc. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định, phê duyệt trong thời hạn 24 ngày làm việc kể từ ngày giấy phép, giấy xác nhận có hiệu lực.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

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