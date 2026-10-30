Bộ Công Thương công bố 19 thủ tục hành chính nội bộ mới về địa chất, khoáng sản

Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng vừa ký Quyết định số 2784/QĐ-BCT ngày 23/10/2026 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định, các thủ tục hành chính nội bộ mới được chia thành hai nhóm, gồm 15 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và 4 thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

15 thủ tục giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Nhóm 15 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước bao quát nhiều nội dung quan trọng trong quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản.

Trong đó có các thủ tục về lập, phê duyệt chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; lập, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, quy hoạch khoáng sản nhóm I, quy hoạch khoáng sản nhóm II; khoanh định, công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khai thác thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản.

Danh mục cũng bao gồm các thủ tục khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; lập, phê duyệt, công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản và xác định, phê duyệt, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Thẩm quyền giải quyết được xác định cụ thể theo từng thủ tục, thuộc Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan chuyên môn có liên quan.

Đáng chú ý, đối với thủ tục điều chỉnh quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, quy hoạch khoáng sản nhóm I và nhóm II, bên cạnh trình tự, thủ tục thông thường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Phụ lục còn quy định trình tự, thủ tục rút gọn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong các trường hợp đáp ứng điều kiện theo quy định.

Đối với thủ tục khoanh định, công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị gửi Bộ Công Thương. Bộ Công Thương tổ chức thẩm định trong 24 ngày làm việc; trong 8 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kết quả khoanh định. Tổng thời hạn giải quyết là 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, không bao gồm thời gian công bố kết quả.

4 thủ tục giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Nhóm thứ hai gồm 4 thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cụ thể gồm thủ tục khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Công Thương; khoanh định, điều chỉnh, phê duyệt, công bố khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; lập, phê duyệt, công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thủ tục còn lại là xác định, phê duyệt, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực biển nằm ngoài ranh giới quản lý hành chính trên biển của các tỉnh, thành phố hoặc khu vực biển chưa xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển của các tỉnh, thành phố.

Việc công bố các thủ tục kèm theo trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn và cơ quan giải quyết là cơ sở để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thống nhất các thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Theo Quyết định số 2784/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.