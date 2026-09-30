Bộ Công thương chuyển đổi phương thức quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ trên nền tảng số

Tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các đơn vị thuộc Bộ. (Ảnh: Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số)

Ngày 30/9, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Bộ Công thương) phối hợp Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các đơn vị thuộc Bộ.

Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của Cục sau khi được tổ chức lại theo Quyết định số 2236/QĐ-BCT ngày 11/9/2026 của Bộ trưởng Công thương, thể hiện định hướng xuyên suốt trong công tác quản lý khoa học, công nghệ: chuyển từ phương thức quản lý dựa trên thủ tục sang quản lý bằng dữ liệu, nền tảng số và kết quả thực hiện.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Lâm Giang cho biết, việc đưa Hệ thống quản lý trực tuyến vào vận hành không đơn thuần là bổ sung thêm một công cụ công nghệ, mà là sự thay đổi về phương thức quản trị.

“Đây không phải là việc cài thêm một phần mềm, mà là thay đổi phương thức quản lý. Nhiệm vụ nào chưa có trên Hệ thống thì chưa được quản lý theo yêu cầu mới”, Cục trưởng nhấn mạnh.

Theo đó, Hệ thống sẽ số hóa toàn bộ vòng đời nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên một cơ sở dữ liệu thống nhất, từ khâu đặt hàng, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp, ký hợp đồng, giải ngân, nghiệm thu, chuyển giao đến theo dõi sau nghiệm thu.

Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Lâm Giang. (Ảnh: Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số)

Đối với các tổ chức chủ trì và nhà khoa học, việc triển khai Hệ thống giúp giảm hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian xử lý, tăng khả năng theo dõi tiến độ theo thời gian thực. Đối với cơ quan quản lý, nền tảng số tạo công cụ lưu vết, bảo đảm minh bạch và cung cấp dữ liệu thực chứng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, phân bổ nguồn lực.

Theo Chương trình số 02-CTr/BCĐTW ngày 02/02/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Quyết định số 318/QĐ-BCT ngày 13/02/2026 của Bộ trưởng Công thương, mục tiêu đặt ra là 100% nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quản lý, theo dõi toàn trình trên nền tảng số trong quý IV/2026.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các đơn vị phải cập nhật đầy đủ các khâu trong vòng đời nhiệm vụ trên Hệ thống; bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; quản lý tài khoản theo từng cá nhân, đúng thẩm quyền; đồng thời thực hiện nghiêm các mốc tiến độ đã đề ra.

Cục trưởng Nguyễn Thị Lâm Giang khẳng định, dữ liệu trên Hệ thống sẽ trở thành căn cứ quan trọng để theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ, đồng thời giảm tình trạng yêu cầu các đơn vị báo cáo lại những thông tin đã được cập nhật trên nền tảng. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ phục vụ công tác quản lý nội bộ mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là đưa các kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học, công nghệ đến gần hơn với doanh nghiệp, thúc đẩy sự liên kết thực chất giữa Nhà nước-nhà khoa học-doanh nghiệp.

Tại buổi tập huấn, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đã hướng dẫn các đơn vị về quy trình vận hành Hệ thống, phân quyền sử dụng, cập nhật dữ liệu và quản lý nhiệm vụ trên môi trường số.

Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số đề nghị Quỹ tiếp tục phối hợp hỗ trợ các đơn vị trong giai đoạn cao điểm triển khai, nhất là trong xử lý các vấn đề liên quan tài khoản, phân quyền, ký số, cập nhật dữ liệu nhiệm vụ chuyển tiếp và hoàn thiện các chức năng phù hợp với đặc thù quản lý khoa học, công nghệ của ngành công thương.

Song song với đó, Cục sẽ tiếp tục tổng hợp phản hồi từ các đơn vị sử dụng để phối hợp hoàn thiện Hệ thống, tổ chức các chương trình hướng dẫn chuyên sâu, bảo đảm nền tảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả.