Bộ Công Thương: Chưa phát hiện sai phạm mang tính hệ thống của xăng E10

Theo ông Thái, thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối duy trì ổn định, việc cung ứng xăng sinh học đáp ứng nhu cầu, không xảy ra mất cân đối cung - cầu.

Đến nay, có 11 doanh nghiệp được cấp phép pha chế, phối trộn xăng sinh học, với tổng công suất 1,41 triệu m³/tháng, cao hơn khoảng 30% so với nhu cầu tiêu thụ ước tính 1 triệu m³/tháng. Đây là dư địa cần thiết để bảo đảm nguồn cung khi phát sinh tình huống bất thường.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thông tin về kết quả khai thác, sử dụng xăng sinh học. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc).

Nguồn cung xăng sinh học E100 từ các nhà máy trong nước cũng tiếp tục được duy trì. Bộ Công Thương kỳ vọng một số nhà máy từng dừng hoạt động sẽ khôi phục sản xuất, góp phần củng cố chuỗi cung ứng trong thời gian tới.

Về tiêu thụ, lũy kế từ ngày 1/6 đến 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 bán ra ước đạt 4,93 triệu m³. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09%, xăng E5 chiếm 7,91%, cho thấy E10 đã trở thành loại xăng sinh học được tiêu thụ chủ yếu.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, giá bán xăng E10 được duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động. Từ khi triển khai đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 19 kỳ điều chỉnh, gồm 11 lần tăng và 8 lần giảm.

Về công tác kiểm tra, giám sát, đo lường và chất lượng, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết các hoạt động này tiếp tục được thực hiện chặt chẽ. Trong giai đoạn vừa qua, cơ quan chức năng chưa phát hiện sai phạm mang tính hệ thống.

Bộ cũng tiếp nhận 315 ý kiến phản ánh của người tiêu dùng, chủ yếu trong tháng 6 và tháng 7. Đáng chú ý, trong tháng 9 và tháng 10, số lượng phản ánh gần như không còn.

Đối với tác động môi trường, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết thời gian triển khai mới 5 tháng, kết quả quan trắc tại các địa điểm chưa đủ để phản ánh tác động mang tính hệ thống.

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu lý thuyết, việc thay thế khoảng 1 triệu m³ xăng khoáng bằng xăng sinh học có nguồn gốc E100 mỗi năm có thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải vào không khí.

Ông Thái nhấn mạnh, mức độ tác động thực tế đối với môi trường cần tiếp tục được đánh giá thông qua hoạt động đo đạc, quan trắc trong thời gian tới.

Từ ngày 1/6, xăng E10 chính thức được sử dụng trên toàn quốc, thay thế xăng khoáng RON95. Xăng E10 là loại nhiên liệu sinh học được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia nhằm giảm lượng khí thải độc hại ra môi trường. E10 là hỗn hợp gồm 90% xăng không chì thông thường và 10% ethanol. Trước khi E10 được đưa vào sử dụng, xăng thông thường tại Việt Nam đã có các loại nhiên liệu pha ethanol với tỷ lệ thấp hơn, điển hình là xăng E5. Loại xăng này chứa 5% ethanol và 95% xăng khoáng, được phối trộn theo tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm bảo đảm chất lượng nhiên liệu.