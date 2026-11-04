Bộ Công Thương chủ động phương án vận hành hồ chứa thủy điện, bảo đảm cung cấp điện mùa khô 2026 - 2027

Ngày 30/10/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Chỉ thị số 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chủ động phòng, chống, ứng phó với các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Nino năm 2026-2027.

Tình trạng khô hạn, thiếu nước tại các ao, hồ đặt ra yêu cầu chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán do ảnh hưởng của El Nino. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được nêu tại Chỉ thị, hiện tượng ENSO đang ở trạng thái El Nino, dự báo tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng; đồng thời có thể xuất hiện mưa lớn, lũ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bất thường.

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai từ sớm, từ xa các giải pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế, trong đó có nhiệm vụ điều tiết, vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi và bảo đảm cung cấp điện.

Vận hành linh hoạt hồ chứa thủy điện, bảo đảm cấp nước hạ du đối phó với El Nino

Theo Chỉ thị, việc điều tiết, vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi và công trình lấy nước trên các lưu vực sông phải được thực hiện linh hoạt, bảo đảm lấy nước hiệu quả trong thời gian hồ thủy điện tăng cường điều tiết bổ sung nguồn nước.

Các phương án vận hành hồ chứa phải được xây dựng phù hợp với quy trình, thẩm quyền và diễn biến thực tế; chủ động tích đủ nước cuối mùa lũ để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong mùa khô, trên cơ sở bảo đảm an toàn công trình và dân cư hạ du.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng phương án điều tiết, vận hành hồ chứa thủy điện theo quy trình, bảo đảm cấp nước hạ du và phòng, chống lũ. Ảnh: EVN

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ hồ thủy điện thống nhất kế hoạch điều tiết hồ chứa đối phó với El Nino.

Việc điều tiết phải đặt an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân lên trên hết, trước hết; đồng thời hài hòa các yêu cầu cấp nước sinh hoạt, sản xuất, phát điện, phòng, chống lũ và duy trì dòng chảy tối thiểu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương xây dựng, cập nhật phương án và tổ chức vận hành hồ chứa nước linh hoạt, an toàn, hiệu quả; chủ động tích nước khi có nguy cơ thiếu hụt, hạ mực nước hồ khi có dự báo mưa lũ, bảo đảm an toàn công trình và tích đủ nước cuối mùa lũ theo quy trình, thẩm quyền.

Đối với Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ hồ xây dựng phương án tích nước, vận hành theo quy trình hồ chứa, liên hồ chứa; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương để bảo đảm cấp nước hạ du, phòng, chống lũ và an toàn công trình.

Chủ động huy động nguồn điện khác khi nước về hồ thủy điện thiếu hụt

Cùng với nhiệm vụ vận hành hồ chứa, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương xây dựng phương án sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng, huy động các nguồn điện khác khi nước về hồ thủy điện thiếu hụt trong mùa khô 2026-2027 ứng phó với El Nino.

Bộ Công Thương đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các trạm bơm, công trình cấp nước sinh hoạt và công trình phục vụ phòng, chống thiên tai.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phải chủ động xây dựng phương án đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm trong thời kỳ nắng nóng.

Đối với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thường xuyên kiểm kê, đánh giá nguồn nước tại các hồ chứa, hệ thống thủy lợi và công trình cấp nước sạch; xây dựng phương án nguồn nước dự phòng, ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, y tế và các nhu cầu thiết yếu.

Các địa phương cũng phải tính toán khả năng cấp nước cho cả mùa khô để điều chỉnh thời vụ, cơ cấu sản xuất và diện tích canh tác nông nghiệp phù hợp với điều kiện nguồn nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước và thiên tai; xây dựng, cập nhật kịch bản nguồn nước, phương án điều hòa, phân phối nước trên các lưu vực có nguy cơ thiếu hụt, nhất là tại Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường thông tin, hướng dẫn người dân tích trữ nước, sử dụng nước và điện tiết kiệm; chủ động phòng, chống thiên tai, kịp thời ứng phó với những diễn biến bất thường do ảnh hưởng của El Nino.