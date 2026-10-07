Bộ Công Thương chủ động kịch bản bảo đảm điện trước thời tiết cực đoan

6 giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Công Thương diễn ra chiều 7/10, trả lời câu hỏi của báo chí về việc Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản cung ứng điện thế nào trước dự báo ảnh hưởng siêu Elnino, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho biết, trước diễn biến thời tiết còn tiềm ẩn nhiều yếu tố cực đoan và khó lường, dự báo từ nay đến cuối năm 2026 có thể xuất hiện các đợt mưa bão và lũ lớn, để chuẩn bị tốt công tác cung ứng điện năm 2027-2030, Bộ Công Thương đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh có thể xảy ra, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Cụ thể, về công tác bảo đảm cung ứng điện trong các tháng còn lại năm 2026 và công tác ứng phó mùa mưa bão, đại diện Cục Điện lực cho hay, thứ nhất là chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), các đơn vị phát điện, quản lý vận hành lưới điện và các đơn vị liên quan tập trung theo dõi sát diễn biến nhu cầu phụ tải; tình hình thời tiết, thủy văn, khả năng cung ứng nhiên liệu và tình hình vận hành của các nguồn điện, lưới điện, từ đó xây dựng, cập nhật, đề xuất các giải pháp để chủ động ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong thời gian tới.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo.

Thứ hai là để ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh trong giai đoạn mưa bão, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị điện lực sẵn sàng bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường lực lượng ứng trực trong thời gian mưa bão.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ hành lang tuyến, thiết bị lưới điện và các công trình điện; thực hiện các giải pháp vận hành lưới điện linh hoạt, huy động hợp lý các nguồn điện và vận hành các hồ thủy điện trên nguyên tắc tuân thủ các quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ chứa. Cũng như chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng để sẵn sàng xử lý, khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất.

Thứ ba là công tác vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy điện. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo NSMO chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và chủ đầu tư các nhà máy thủy điện thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến và dự báo thủy văn, cập nhật mực nước các hồ thủy điện, chủ động làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về nhu cầu sử dụng nước vùng hạ du để xây dựng phương án điều tiết các hồ thủy điện hợp lý.

“Thực hiện các giải pháp vận hành các hồ thủy điện linh hoạt nhằm bảo đảm đồng thời 2 mục tiêu là duy trì dung tích phòng lũ để điều tiết hồ chứa, cắt/giảm lũ bảo đảm an toàn hồ đập, hạ du và duy trì công suất các nhà máy thủy điện trong mùa khô năm 2026, lên kế hoạch tích nước các hồ thủy điện lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2026 để phục vụ phát điện cho mùa khô năm 2027”, ông Bùi Quốc Hùng thông tin.

Thứ tư là chỉ đạo các đơn vị phát điện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp nhiên liệu tiếp tục công tác bảo đảm cung ứng nhiên liệu (than, dầu và khí) cho sản xuất điện; thực hiện các giải pháp về giám sát, vận hành, lên kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết còn tồn tại, nhanh chóng khắc phục các sự cố các tổ máy phát (nếu có).

Thứ năm là tiếp tục đôn đốc tiến độ các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư nhà máy điện, lưới điện phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh trong công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, cung ứng thiết bị để đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ.

Quang cảnh tại họp báo.

Thứ sáu là chỉ đạo EVN và các đơn vị điện lực nâng cao hiệu quả công tác dự báo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác dự báo phụ tải. Đồng thời, triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các thời gian cao điểm sử dụng điện.

Tiếp tục triển khai LNG Hải Phòng

Cũng tại họp báo, thông tin về dự án LNG Hải Phòng, ông Bùi Quốc Hùng cho biết, dự án LNG Hải Phòng được khởi công từ tháng 9/2025 và đã triển khai được một số mốc tiến độ quan trọng, đặc biệt trong việc đạt được thoả thuận cung cấp Tuabin khí với nhà cung cấp GE (Hoa Kỳ).

“Trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã nhận được đề xuất đầu tư Tổ hợp dự án năng lượng tái tạo kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) là phương án thay thế dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng”, ông Bùi Quốc Hùng nhấn mạnh.

Theo đại diện Cục Điện lực, trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị cần tiếp tục triển khai đầu tư dự án LNG Hải Phòng theo quy hoạch được duyệt và xin ý kiến chỉ đạo đối với chủ trương triển khai Đề án Tổ hợp năng lượng tái tạo kết hợp với BESS.

“Bộ Công Thương sẽ kịp thời thông tin cho các cơ quan báo chí về việc triển khai dự án ngay sau khi được phê duyệt của cấp thẩm quyền”, Phó Cục trưởng Cục Điện lực thông tin.

Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trước diễn biến thời tiết cực đoan. Đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ các công trình nguồn, lưới điện và xử lý các vấn đề phát sinh tại những dự án năng lượng trọng điểm.