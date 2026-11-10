Bộ Công Thương chốt khung giá điện mặt trời năm 2026, cao nhất hơn 2.120 đồng/kWh

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Quyết định số 2946/QĐ-BCT ngày 5/11/2026 phê duyệt khung giá phát điện đối với loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026.

Theo quyết định, mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được phân chia theo ba khu vực gồm miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đồng thời, có sự phân biệt giữa nhà máy điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời nổi và nhà máy có hoặc không sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng.

Đối với các nhà máy điện mặt trời không sử dụng hệ thống pin lưu trữ, mức giá tối đa áp dụng cho điện mặt trời mặt đất lần lượt là 1.591,02 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.293,17 đồng/kWh tại miền Trung và 1.104,32 đồng/kWh tại miền Nam.

Bộ Công Thương chốt khung giá điện mặt trời năm 2026 (Ảnh minh họa).

Với loại hình điện mặt trời nổi, mức giá tương ứng cao hơn, lần lượt đạt 1.939,74 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.560,63 đồng/kWh tại miền Trung và 1.340,21 đồng/kWh tại miền Nam.

Như vậy, trong nhóm nhà máy không sử dụng pin lưu trữ, điện mặt trời nổi tại miền Bắc có mức giá tối đa cao nhất, lên đến gần 1.940 đồng/kWh.

Đối với các nhà máy điện mặt trời có kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng, khung giá được phê duyệt ở mức cao hơn so với loại hình không sử dụng hệ thống này.

Cụ thể, điện mặt trời mặt đất có pin lưu trữ được áp dụng mức giá tối đa 1.813,48 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.469,90 đồng/kWh tại miền Trung và 1.254,97 đồng/kWh tại miền Nam.

Đối với điện mặt trời nổi kết hợp pin lưu trữ, mức giá lần lượt là 2.120,31 đồng/kWh, 1.703,21 đồng/kWh và 1.461,39 đồng/kWh tại ba khu vực tương ứng.

Đáng chú ý, mức 2.120,31 đồng/kWh là mức giá tối đa cao nhất trong toàn bộ khung giá điện mặt trời năm 2026, áp dụng cho nhà máy điện mặt trời nổi có hệ thống pin lưu trữ tại miền Bắc.

Quyết định của Bộ Công Thương đồng thời quy định các thông số kỹ thuật của hệ thống pin lưu trữ được sử dụng để tính toán mức giá tối đa. Theo đó, công suất hệ thống pin phải đạt tối thiểu 10% công suất của nhà máy điện mặt trời, thời gian lưu trữ và xả điện là 2 giờ.

Về phạm vi áp dụng, phụ lục kèm theo quyết định phân chia 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào ba khu vực giá. Miền Bắc gồm 18 tỉnh, thành phố; miền Trung gồm 8 địa phương và miền Nam gồm 8 địa phương.

Quyết định số 2946/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký 5/11/2026. Bộ Công Thương giao Cục trưởng Cục Điện lực cùng các đơn vị liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chịu trách nhiệm thi hành.