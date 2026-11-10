Bộ Công Thương chốt khung giá điện mặt trời năm 2026, cao nhất 2.120 đồng/kWh

Theo Quyết định số 2946/QĐ-BCT ngày 5-11-2026, khung giá phát điện năm 2026 được áp dụng đối với loại hình nhà máy điện mặt trời quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Điện mặt trời mặt đất có pin lưu trữ tại miền Trung được áp dụng mức 1.469,90 đồng/kWh. Ảnh: Phương Vi

Mức giá tối đa được phân chia theo 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam; đồng thời phân biệt giữa điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời nổi và việc có hoặc không sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS).

Đối với các nhà máy điện mặt trời không sử dụng hệ thống pin lưu trữ, mức giá phát điện tối đa của loại hình điện mặt trời mặt đất tại miền Bắc là 1.591,02 đồng/kWh; miền Trung 1.293,17 đồng/kWh và miền Nam 1.104,32 đồng/kWh.

Với điện mặt trời nổi không có hệ thống lưu trữ, mức giá tương ứng lần lượt là 1.939,74 đồng/kWh, 1.560,63 đồng/kWh và 1.340,21 đồng/kWh.

Đối với các nhà máy điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng, khung giá tối đa được quy định cao hơn. Cụ thể, điện mặt trời mặt đất có pin lưu trữ tại miền Bắc được áp dụng mức 1.813,48 đồng/kWh; miền Trung 1.469,90 đồng/kWh và miền Nam 1.254,97 đồng/kWh.

Trong khi đó, điện mặt trời nổi kết hợp pin lưu trữ có mức giá tối đa lần lượt là 2.120,31 đồng/kWh tại miền Bắc; 1.703,21 đồng/kWh tại miền Trung và 1.461,39 đồng/kWh tại miền Nam.

Quyết định cũng cập nhật danh sách phân vùng các tỉnh, thành phố để áp dụng khung giá phát điện mặt trời năm 2026. Theo phụ lục ban hành kèm quyết định, cả nước được chia thành 3 khu vực với 34 tỉnh, thành phố.

Trong đó, khu vực miền Bắc gồm 18 tỉnh, thành phố; miền Trung có 8 địa phương gồm Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Khu vực miền Nam gồm 8 địa phương còn lại.

Các dự án nhà máy điện mặt trời thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai áp dụng mức giá phát điện tối đa đối với điện mặt trời mặt đất không có pin lưu trữ là 1.293,17 đồng/kWh; điện mặt trời nổi không có pin lưu trữ là 1.560,63 đồng/kWh.

Đối với các dự án có hệ thống pin lưu trữ, mức giá tối đa tương ứng là 1.469,90 đồng/kWh đối với điện mặt trời mặt đất và 1.703,21 đồng/kWh đối với điện mặt trời nổi.

Quyết định số 2946/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-11-2026.