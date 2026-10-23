Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cuối cùng nếu để xảy ra thiếu điện

Ngày 22/10, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 10790/VPCP-CN truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030.

9 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt 1,532 tỷ kWh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào. Nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị phải được xác định rõ, gắn với thời hạn hoàn thành để theo dõi, đôn đốc và giám sát.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện năm 2027, Bộ Công Thương được giao đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cho từng địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc; trong đó xác định rõ số lượng và thời điểm vận hành. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Bộ Công Thương đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định của Luật Điện lực, hoàn thành trong tháng 12/2026. Các chủ đầu tư cũng phải tập trung triển khai, bảo đảm đưa Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2 và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại trong năm 2026.

Cùng với việc phát triển nguồn điện, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm điện, phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc; riêng các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, tiết kiệm tối thiểu 10%. Các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển và điều chỉnh phụ tải phải được triển khai đồng bộ, hướng tới giảm tối thiểu 3.000 MW công suất phụ tải trong khung giờ cao điểm, đưa tỷ lệ tổn thất điện năng toàn hệ thống xuống dưới 6%.

Đối với giai đoạn 2028-2030 và các năm tiếp theo, Bộ Công Thương phải trực tiếp làm việc với Bộ Tài chính và các tập đoàn năng lượng, điện lực nhà nước để rà soát danh mục dự án nguồn điện, lưới truyền tải; đánh giá tiến độ, thời điểm vận hành, khả năng thu xếp vốn và những vướng mắc cần tháo gỡ. Trường hợp cần thiết, nghiên cứu phương án đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư một số dự án, công trình điện lực khẩn cấp, báo cáo Thủ tướng xem xét trước ngày 30/10/2026.

Theo số liệu Công ty Điện lực Hà Tĩnh công bố, 9 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn đạt 1,532 tỷ kWh, tăng 18,55% so với cùng kỳ năm 2025; riêng phụ tải công nghiệp - xây dựng tăng 26,75%. Nhu cầu điện tăng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cung ứng, nhất là tại các khu vực tập trung hoạt động sản xuất công nghiệp. Năm 2026, Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai 95 dự án đầu tư xây dựng; đến hết tháng 9 đã hoàn thiện thi công 18 dự án chuyển tiếp, trong đó riêng tháng 9 đóng điện 14 dự án.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ, hoàn thành trong tháng 12/2026; chỉ đạo đẩy nhanh thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và kiểm tra tiến độ các dự án điện thuộc phạm vi quản lý.

Các địa phương phải yêu cầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, xác định rõ thời điểm đưa công trình vào vận hành và cam kết bằng văn bản; định kỳ hằng quý báo cáo Bộ Công thương về tiến độ thực hiện. Kết quả triển khai là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo địa phương.

Thủ tướng xác định bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, yêu cầu Bộ Công Thương chủ động thực hiện nhiệm vụ, không trông chờ, ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm. Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng, điện lực, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cuối cùng trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.