Bộ Công thương chịu trách nhiệm cuối cùng nếu để xảy ra thiếu điện

Bộ Công thương có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương cùng các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai ngay các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân năm 2027 cũng như các năm tiếp theo.

Thủ tướng nhấn mạnh, tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào; yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể và thời hạn hoàn thành của từng đơn vị để theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện.

Đối với các giải pháp cấp bách cho năm 2027, Bộ Công thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ. Bên cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung triển khai, bảo đảm đưa Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2 và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại trong năm 2026.

Về công tác tiết kiệm điện, các bộ, cơ quan và địa phương đẩy mạnh thực hiện, phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc; riêng các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7) tiết kiệm tối thiểu 10%. Đồng thời, triển khai đồng bộ các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển và điều chỉnh phụ tải, giảm tối thiểu 3.000MW công suất phụ tải vào khung giờ cao điểm và giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống xuống dưới 6%.

Đối với giai đoạn 2028-2030 và các năm tiếp theo, Thủ tướng giao nghiên cứu phương án đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư một số dự án, công trình điện lực khẩn cấp trong trường hợp cần thiết, báo cáo Thủ tướng xem xét, chỉ đạo trước ngày 30-10.

Xác định việc bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, không trông chờ, ỷ lại hay đùn đẩy trách nhiệm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng, điện lực, Bộ Công thương chịu trách nhiệm cuối cùng trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.