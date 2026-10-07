Bộ Công Thương: Chỉ đưa quy chuẩn trạm sạc xe điện, việc kinh doanh đầu tư do DN quyết

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 61/2026 kèm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Trong đó QCVN 32:2026/BCT quy định các trạm sạc phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện có cổng sạc tương thích với loại đầu nối, chế độ sạc và cấu hình kỹ thuật mà trạm sạc hỗ trợ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Văn Quân, Phó cục trưởng Công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết, việc xây dựng quy chuẩn này nhằm định hướng phát triển ngành công nghiệp xe điện - một lĩnh vực mới, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và hành lang pháp lý để bảo đảm ngành vận hành an toàn, đồng bộ.

Bộ Công Thương mới ban hành quy chuẩn cho trạm sạch xe điện.

Quy chuẩn tập trung vào 4 mục tiêu chính gồm an toàn, tương thích, minh bạch với người sử dụng, bảo vệ hệ thống điện và hướng tới hệ thống sạc thông minh. Trong đó, an toàn là yêu cầu hàng đầu, bao gồm an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện, an toàn cho người sử dụng và phương tiện.

Về tính tương thích, các trạm sạc sẽ phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định để hình thành một hệ thống thống nhất. Tương tự việc châu Âu yêu cầu các hãng điện thoại sử dụng chung chuẩn Type-C, quy chuẩn này định hướng các hãng xe khi vào Việt Nam phải tuân thủ những chuẩn kỹ thuật nhất định.

"Chúng tôi chỉ đưa ra các quy định về quy chuẩn kỹ thuật, còn hình thức kinh doanh của các nhà đầu tư thế nào tùy thuộc vào mục tiêu của họ", ông Quân nói. Theo đó, các bên có thể thỏa thuận về việc chia sẻ và khai thác trạm sạc.

Đối với việc không đưa toàn bộ trạm sạc vào phạm vi công trình xây dựng, ông Quân cho biết trong quá trình xây dựng quy chuẩn đã lấy ý kiến các bộ, ngành, trong đó có Bộ Xây dựng, để phân định rõ trách nhiệm quản lý.

Phó cục trưởng Công nghiệp nhấn mạnh quy chuẩn QCVN 32:2026/BCT tập trung vào trụ sạc - một bộ phận cấu thành của trạm sạc. Tất cả trụ sạc được lắp đặt trong công trình xây dựng đều phải tuân thủ quy chuẩn. Tuy nhiên, khi trạm sạc nằm trong một công trình xây dựng, hoạt động này còn liên quan đến pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Việc này nhằm phân định trách nhiệm quản lý giữa Bộ Công Thương và các bộ ngành khác, tránh chồng chéo.