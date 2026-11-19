Theo Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 17/11/2026, Bộ Công Thương chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch trên phạm vi cả nước, trên cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và các nội dung điều chỉnh tại Quyết định số 2579/QĐ-BCT ngày 8/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Việc rà soát, điều chỉnh nhằm đáp ứng các định hướng, yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh mới, đồng thời bảo đảm đồng bộ với Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Công Thương vừa chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh minh họa)

Một trong những nội dung trọng tâm là đánh giá tổng thể tình hình thực hiện quy hoạch, mức độ phù hợp của các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và phương án phát triển. Cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch sẽ làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời rà soát các nội dung đã được điều chỉnh trước đó để xác định phần tiếp tục kế thừa và những vấn đề cần bổ sung.

Quy hoạch cũng sẽ cập nhật tên gọi, địa giới và phạm vi quản lý của các đơn vị hành chính sau sắp xếp; chuẩn hóa địa danh, địa chỉ công trình và rà soát phương án bố trí không gian phát triển hạ tầng.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh sẽ cập nhật dự báo nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và yêu cầu dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt theo từng vùng. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đề xuất phương án phát triển hạ tầng và danh mục công trình, dự án, trong đó làm rõ địa điểm, quy mô, công suất, tiến độ, phân kỳ đầu tư và phương án kết nối.

Các nội dung về nhu cầu sử dụng đất, không gian biển, vốn đầu tư và giải pháp huy động nguồn lực cũng được xác định cụ thể. Kết quả đánh giá môi trường chiến lược được sử dụng để so sánh, lựa chọn và hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch.

Bên cạnh đó, quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt sẽ được rà soát, đối chiếu với Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và những quy hoạch liên quan. Những nội dung chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa đồng bộ sẽ được nhận diện để đề xuất phương án xử lý, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy hoạch.

Theo quyết định, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phải hoàn thành, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt trong quý III/2027.

Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát tổng thể và lập điều chỉnh quy hoạch. Cơ quan này đồng thời có trách nhiệm tổ chức đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch; thực hiện các thủ tục về nhiệm vụ lập điều chỉnh, lựa chọn tư vấn, lấy ý kiến, thẩm định, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.