Bộ Công Thương điều chỉnh quy hoạch hạ tầng năng lượng đến năm 2050. (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3055/QĐ-BCT về chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, việc điều chỉnh được thực hiện trên phạm vi cả nước, trên cơ sở rà soát tổng thể, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và các nội dung điều chỉnh được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2579/QĐ-BCT ngày 8/10/2026.

Việc điều chỉnh nhằm đáp ứng định hướng, yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh mới, đồng thời bảo đảm đồng bộ với Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một trong những nội dung trọng tâm là rà soát, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Quy hoạch, mức độ phù hợp của quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và phương án phát triển. Qua đó, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đánh giá việc triển khai các nội dung điều chỉnh tại Quyết định số 2579/QĐ-BCT để xác định những nội dung cần kế thừa, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung.

Bên cạnh đó, Quy hoạch sẽ được cập nhật tên gọi, địa giới và phạm vi quản lý của các đơn vị hành chính sau sắp xếp; chuẩn hóa địa danh, địa chỉ công trình và rà soát phương án bố trí không gian phát triển hạ tầng.

Bộ Công Thương cũng đặt ra nhiệm vụ cập nhật dự báo nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và yêu cầu dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt theo từng vùng. Trên cơ sở đó, đề xuất điều chỉnh phương án phát triển hạ tầng và danh mục công trình, dự án, làm rõ địa điểm, quy mô, công suất, tiến độ, phân kỳ đầu tư và phương án kết nối.

Các nội dung khác gồm xác định nhu cầu sử dụng đất, không gian biển, vốn đầu tư; đề xuất giải pháp huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện Quy hoạch và sử dụng kết quả đánh giá môi trường chiến lược để lựa chọn phương án điều chỉnh.

Ngoài ra, Quy hoạch được rà soát, đối chiếu với Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch liên quan; đồng thời cập nhật, chuẩn hóa hệ thống sơ đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch.