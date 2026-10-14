Bộ Công Thương cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định mục tiêu, chỉ tiêu và giao nhiệm vụ Quý IV/2026

Theo đó, việc cập nhật kịch bản tăng trưởng nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026 của Chính phủ vê nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triền kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Quyết định số 648/QÐ-BCT ngày 06/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung kịch bản tăng trưởng ngành Công Thương và Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2026, ngày 30/9/2026.

6/8 chỉ tiêu tăng trưởng đạt hoặc vượt tiến độ sau 9 tháng

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong 8 chỉ tiêu tăng trưởng được Chính phủ giao, có 6 chỉ tiêu đạt hoặc vượt tiến độ và 2 chỉ tiêu cần tập trung xử lý trong Quý IV năm 2026.

Đến hết tháng 9/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 12,3%; tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu đạt 266,58 tỷ kWh, tăng khoảng 9,65%; tổng công suất nguồn điện đạt khoảng 85.594,88 MW, tăng khoảng 3,57%; tỷ lệ dự phòng công suất nguồn đạt khoảng 25,97%.

Các chỉ tiêu về thị trường và thương mại tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng. Xuất khẩu tăng 24,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4%; thị trường thương mại điện tử B2C tăng 19,5%; tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 61%.

Riêng trong tháng 9, xuất khẩu đạt 59,48 tỷ USD, tăng 39,1% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 58,21 tỷ USD, tăng 45,8%; xuất siêu đạt 1,27 tỷ USD. Tính chung 9 tháng, xuất khẩu đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%; nhập khẩu đạt 453,7 tỷ USD, tăng 36,7%; cán cân thương mại nhập siêu 19,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương xác định hai chỉ tiêu cần ưu tiên tập trung xử lý trong Quý IV là tổng công suất nguồn điện và tăng trưởng thị trường thương mại điện tử B2C.

Cụ thể, tổng công suất nguồn điện còn thiếu khoảng 2.570,12 MW so với mục tiêu quy mô tối thiểu 88.165 MW vào cuối năm. Đối với thị trường thương mại điện tử B2C, mức tăng trưởng còn thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với cận dưới mục tiêu 20-22%.

Điều hành theo từng tháng, chủ động kiểm soát rủi ro

Bộ Công Thương yêu cầu xác định một kịch bản điều hành duy nhất là kịch bản hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 gắn với đường đi theo từng tháng, gồm tháng 10, tháng 11 và tháng 12, thay vì chỉ theo dõi kết quả Quý IV hoặc cả năm.

Theo đó, phần kết quả vượt trong 9 tháng năm 2026 là dư địa an toàn, không được sử dụng để hạ chuẩn điều hành trong các tháng cuối năm.

Đối với chỉ tiêu đã vượt mạnh như xuất khẩu, yêu cầu chuyển trọng tâm từ tăng tốc bằng mọi giá sang duy trì nhịp tăng hợp lý, nâng cao chất lượng tăng trưởng, kiểm soát xuất xứ, rủi ro thương mại và mức độ phụ thuộc vào khu vực FDI.

Đối với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), việc điều hành phải theo kịch bản an toàn, khả thi hơn, có dự phòng rủi ro từ biến động chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đối với một số mặt hàng công nghiệp xuất khẩu chủ lực, tình trạng nhập siêu 9 tháng và diễn biến mưa bão tại miền Trung. Đồng thời, cần phân giao rõ trách nhiệm theo dõi, đôn đốc IIP theo từng phân ngành công nghiệp.

Một yêu cầu trọng tâm khác là điều hành dựa trên quản trị rủi ro. Mỗi chỉ tiêu được gắn với dự báo rủi ro, ngưỡng cảnh báo 3 cấp (Xanh, Vàng, Đỏ) theo từng tháng và kịch bản xử lý tương ứng. Khi chỉ tiêu chạm ngưỡng, đơn vị chủ trì phải kích hoạt ngay giải pháp đã chuẩn bị, không chờ kết quả cả quý.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu ưu tiên nguồn lực điều hành theo mức độ rủi ro, trong đó lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo trực tiếp đối với 02 chỉ tiêu rủi ro cao là công suất nguồn điện, thương mại điện tử B2C và 02 chỉ tiêu có biên an toàn mỏng (IIP, tổng mức bán lẻ); các chỉ tiêu còn lại điều hành theo hướng giữ nhịp và nâng chất lượng tăng trưởng.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương và doanh nghiệp

Để thực hiện kịch bản tăng trưởng Quý IV năm 2026, Bộ Công Thương đã xác định mục tiêu theo từng tháng và phân công trách nhiệm cho các đơn vị chủ trì, theo dõi.

Đối với chỉ số sản xuất công nghiệp, mục tiêu là bảo đảm cả năm trong dải 12-14%, với mức tăng bình quân các tháng cuối năm khoảng 12,5-13,0%. Tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu trong Quý IV dự kiến khoảng 88,55 tỷ kWh; cả năm khoảng 355,13 tỷ kWh, tăng khoảng 9,92%.

Tổng công suất nguồn điện phải đạt tối thiểu 88.165 MW vào cuối năm; tỷ lệ dự phòng công suất nguồn duy trì từ 21,8% trở lên trong mọi tháng. Đối với xuất khẩu, mục tiêu tăng trưởng cả năm là 22,8% theo bảng chỉ tiêu cập nhật. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dự kiến tăng khoảng 13,3%; thị trường thương mại điện tử B2C tăng khoảng 20,5%; tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử dự kiến đạt khoảng 68%.

Bộ Công Thương giao các đơn vị chủ trì, theo dõi chịu trách nhiệm về chỉ tiêu theo đúng phạm vi chức năng và phân ngành được giao; xây dựng kế hoạch hành động Quý IV theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm với các nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, Cục Công nghiệp có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp chỉ tiêu IIP; Cục Điện lực phối hợp với EVN, NSMO và các đơn vị liên quan theo dõi nguồn điện, bảo đảm cung ứng điện; Cục Xuất nhập khẩu theo dõi chỉ tiêu xuất khẩu; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước theo dõi tổng mức bán lẻ; Cục Thương mại điện tử theo dõi thị trường thương mại điện tử B2C và tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử.

Đối với các địa phương, Bộ Công Thương yêu cầu địa phương có IIP 9 tháng dưới 12% phải bố trí mức tăng Quý IV đủ bù để cả năm đạt tối thiểu 12%; địa phương có IIP từ 12% đến dưới 14% phấn đấu không thấp hơn 12,5%/tháng; địa phương có IIP từ 14% trở lên giữ nhịp, không hạ chuẩn.

Các địa phương cũng phải bám sát kịch bản xuất khẩu, bán lẻ và thương mại điện tử; đối với các dự án có mốc vận hành thương mại (COD) trong Quý IV, phải giao nhiệm vụ theo tháng và xác định đầu mối chịu trách nhiệm. Sở Công Thương theo dõi ngưỡng cảnh báo, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, thành phố và Bộ Công Thương kèm giải pháp bù đắp khi chỉ tiêu ở cấp Vàng hoặc Đỏ; đồng thời xây dựng phương án ứng phó mưa bão, bảo đảm duy trì sản xuất, lưu thông hàng hóa và cung ứng điện.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện các nội dung cam kết trong Quý IV năm 2026. EVN, NSMO có trách nhiệm thực hiện phần sản lượng điện được phân khai, giữ dự phòng công suất nguồn trên 21,8%, bảo đảm tiến độ nguồn và lưới điện, chuẩn bị phương án ứng phó bão lũ và bảo đảm tích nước hồ thủy điện cho mùa khô năm 2027. PVN bảo đảm tiến độ các dự án nguồn điện, cung ứng khí, LNG cho phát điện; TKV bảo đảm sản lượng than và tiến độ dự án thuộc phạm vi quản lý.

Các doanh nghiệp liên quan cũng phải bảo đảm sản lượng phân bón, hóa chất, nguồn cung xăng dầu và dự trữ lưu thông, không để đứt gãy nguồn cung trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương giao các Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị theo lĩnh vực được phân công; thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chỉ tiêu, nhiệm vụ, chất lượng và tiến độ sản phẩm được giao.

Vụ Kế hoạch - Tài chính là đầu mối tổng hợp, cập nhật kết quả theo từng tháng và báo cáo lãnh đạo Bộ; Văn phòng Bộ phối hợp đôn đốc các nhiệm vụ chậm tiến độ.

Các Sở Công Thương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ được giao, báo cáo ngay khi có nguy cơ không hoàn thành mục tiêu, góp phần bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng ngành Công Thương năm 2026.