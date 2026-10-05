Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định nội dung đề án, phương án đóng cửa mỏ khoáng sản

Thông tư số 56/2026/TT-BCT quy định chi tiết về nội dung đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

Thông tư số 56/2026/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 147/2025/QH15; quy định chi tiết một số nội dung tại Nghị định số 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, Thông tư quy định chi tiết về nội dung đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có liên quan đến các nội dung được quy định tại Thông tư.

Nội dung đề án, phương án đóng cửa mỏ khoáng sản

Theo Thông tư, đề án đóng cửa mỏ khoáng sản bao gồm phần thuyết minh, các phụ lục và bản đồ, bản vẽ kèm theo. Phần thuyết minh của đề án gồm các nội dung chính: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn; mục đích đóng cửa mỏ khoáng sản; đặc điểm khu vực đóng cửa mỏ; hiện trạng và kết quả khai thác khoáng sản trong khu vực đóng cửa mỏ; khối lượng, hạng mục, công trình, công việc cần thực hiện; tiến độ thực hiện; dự toán kinh phí và phương án thi công các hạng mục công trình của đề án.

Phương án đóng cửa mỏ khoáng sản cũng bao gồm phần thuyết minh, các phụ lục và bản đồ, bản vẽ kèm theo. Nội dung phần thuyết minh gồm cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn; mục đích đóng cửa mỏ; hiện trạng và kết quả khai thác khoáng sản trong khu vực đóng cửa mỏ; khối lượng hạng mục công trình, công việc cần thực hiện; tiến độ thực hiện; dự toán kinh phí và phương án thi công các hạng mục công trình đóng cửa mỏ.

Đối với bản đồ trong hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản, Thông tư của Bộ Công Thương quy định bản đồ trong đề án đóng cửa mỏ khoáng sản hoặc trong phương án đóng cửa mỏ khoáng sản được lập theo Mẫu số 15 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Bản đồ được thành lập trên nền bản đồ địa hình quốc gia hoặc trích lục từ nền bản đồ địa hình quốc gia, hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục và múi chiếu trung ương. Tỷ lệ bản đồ không nhỏ hơn 1:5.000 đối với khu vực có diện tích nhỏ hơn 0,5 km²; không nhỏ hơn 1:10.000 đối với khu vực có diện tích từ 0,5 km² đến dưới 2 km²; không nhỏ hơn 1:25.000 đối với khu vực có diện tích từ 2 km² đến dưới 5 km² và không nhỏ hơn 1:50.000 đối với khu vực có diện tích từ 5 km² trở lên.

15 mẫu văn bản trong hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

Thông tư quy định hệ thống mẫu văn bản, đề án, phương án và quyết định sử dụng trong hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản. Theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư, có 15 mẫu, trong đó gồm văn bản đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; văn bản đề nghị chấp thuận phương án đóng cửa mỏ, đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác; văn bản đề nghị phê duyệt điều chỉnh đề án; các mẫu đề án, phương án đóng cửa mỏ đối với từng trường hợp; báo cáo kết quả thực hiện; biên bản kiểm tra thực địa và nghiệm thu; quyết định phê duyệt đề án; văn bản chấp thuận phương án; quyết định phê duyệt điều chỉnh đề án; quyết định đóng cửa mỏ và bản đồ trong hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

Trong đó, đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đối với khoáng sản nhóm I, nhóm II và nhóm III (trừ nước nóng thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên; khí đồng hành cùng nước nóng thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên; khoáng sản ở lòng sông, lòng hồ và khu vực biển) được lập theo Mẫu số 05.

Phương án đóng cửa mỏ đối với nước nóng thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên và khí đồng hành cùng nước nóng thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên được lập theo Mẫu số 06; đối với khoáng sản ở lòng sông, lòng hồ và khu vực biển được lập theo Mẫu số 07; trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực khai thác được lập theo Mẫu số 08.

Báo cáo kết quả thực hiện đề án, phương án đóng cửa mỏ khoáng sản được lập theo Mẫu số 09; biên bản kiểm tra thực địa và nghiệm thu kết quả thực hiện theo Mẫu số 10. Các quyết định, văn bản chấp thuận được lập theo các Mẫu số 11 đến 14 và bản đồ trong hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản được lập theo Mẫu số 15.

Hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày Thông tư có hiệu lực được xử lý thế nào?

Thông tư quy định, tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, chấp thuận phương án đóng cửa mỏ khoáng sản, quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản trước ngày 1/7/2025 mà đến khi Thông tư có hiệu lực vẫn chưa có kết quả giải quyết hồ sơ thì tổ chức, cá nhân không phải lập lại đề án, phương án, không phải nộp lại hồ sơ theo mẫu quy định tại Thông tư này.

Trường hợp tổ chức, cá nhân phải hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định của pháp luật thì thành phần hồ sơ hoàn thiện, bổ sung thực hiện theo quy định của Thông tư.

Thông tư số 56/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2026.