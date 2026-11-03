Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện kiểm toán năng lượng

Theo Thông tư số 70/2026/TT-BCT, định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện kiểm toán năng lượngquy định mức hao phí về vật tư, lao động và máy móc, thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác kiểm toán năng lượng, từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành báo cáo kiểm toán năng lượng theo đúng yêu cầu kỹ thuật và Thông tư quy định về kiểm toán năng lượng của Bộ Công Thương.

Định mức được lập trên cơ sở trình tự các bước thực hiện công việc, thành phần công việc ở từng bước và kết cấu báo cáo được quy định trong Thông tư về kiểm toán năng lượng của Bộ Công Thương.

Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện kiểm toán năng lượng

Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện kiểm toán năng lượng bao gồm mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định về hệ số áp dụng và bảng các hao phí định mức.

Trong đó, thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lập Báo cáo kết quả kiểm toán theo quy định hiện hành.

Thành phần công việc được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 64/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; áp dụng mô hình quản lý năng lượng và thực hiện kiểm toán năng lượng.

Hoạt động đo đạc, kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống điện trong quá trình kiểm toán năng lượng tại cơ sở sản xuất. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Về định mức lao động, Thông tư quy định mức hao phí lao động cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán năng lượng theo từng thành phần công việc.

Đối với chi phí chung, định mức bao gồm các khoản chi phí phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng theo quy định.

Thông tư đồng thời quy định các bảng hao phí đối với máy móc, thiết bị và vật tư phục vụ thực hiện kiểm toán năng lượng.

Phân chia định mức theo mức tiêu thụ năng lượng hằng năm

Theo kết cấu định mức, các thành phần hao phí được xác định theo mức tiêu thụ năng lượng hằng năm của cơ sở sử dụng năng lượng, tính bằng tấn dầu quy đổi (TOE), gồm 8 mức:

KTNL.01: Từ 500 đến dưới 1.000 TOE/năm.

KTNL.02: Từ 1.000 đến dưới 3.000 TOE/năm.

KTNL.03: Từ 3.000 đến dưới 10.000 TOE/năm.

KTNL.04: Từ 10.000 đến dưới 20.000 TOE/năm.

KTNL.05: Từ 20.000 đến dưới 50.000 TOE/năm.

KTNL.06: Từ 50.000 đến dưới 200.000 TOE/năm.

KTNL.07: Từ 200.000 đến dưới 1.000.000 TOE/năm.

KTNL.08: Từ 1.000.000 TOE/năm trở lên.

Đối với từng mức tiêu thụ năng lượng, định mức quy định các thành phần hao phí tương ứng về lao động, máy móc, thiết bị và vật tư phục vụ công tác kiểm toán năng lượng.

Thông tư số 70/2026/TT-BCT quy định định mức áp dụng cho hoạt động kiểm toán năng lượng chi tiết đối với cơ sở sử dụng năng lượng. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2026.

Đối với các nhiệm vụ đã được phê duyệt dự toán hoặc đã ký hợp đồng trước ngày Thông tư có hiệu lực, tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm phê duyệt dự toán hoặc ký hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác nhưng không được vượt tổng mức dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao.

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