Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện kiểm toán năng lượng

Về nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm toán năng lượng, thông tư nêu rõ, định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện kiểm toán năng lượng quy định mức hao phí về vật tư, lao động và máy móc, thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác kiểm toán năng lượng từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành báo cáo kiểm toán năng lượng theo đúng yêu cầu kỹ thuật và Thông tư quy định về kiểm toán năng lượng của Bộ Công Thương.

Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện kiểm toán năng lượng được lập trên cơ sở trình tự các bước thực hiện công việc, thành phần công việc ở từng bước, kết cấu báo cáo được quy định trong Thông tư về kiểm toán năng lượng của Bộ Công Thương.

Thông tư số 70/2026/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2026.

Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện kiểm toán năng lượng bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định về hệ số áp dụng và bảng các hao phí định mức; trong đó:

Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lập Báo cáo kết quả kiểm toán theo quy định hiện hành.

Thành phần công việc được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 64/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; áp dụng mô hình quản lý năng lượng và thực hiện kiểm toán năng lượng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2026. Đối với các nhiệm vụ đã được phê duyệt dự toán hoặc đã ký hợp đồng trước ngày thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm phê duyệt/ký hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác nhưng không được vượt tổng mức dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao.

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