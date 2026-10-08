Bộ Công Thương ban hành thông tư mới về Khuyến công quốc gia

Đẩy mạnh số hóa quản lý hoạt động khuyến công

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 66/2026/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. Thông tư quy định việc xây dựng, đánh giá, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án, nhiệm vụ, kế hoạch khuyến công quốc gia; đồng thời quy định về tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí khuyến công quốc gia.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 66/2026/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Theo đó, việc xây dựng đề án, nhiệm vụ, kế hoạch khuyến công quốc gia phải phù hợp với chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Thông tư khuyến khích xây dựng đề án gắn với sản phẩm, nhóm sản phẩm, chuỗi ngành hàng có tiềm năng, lợi thế của quốc gia, vùng, địa phương; thúc đẩy liên kết sản xuất, kinh doanh và tập trung nguồn lực vào các khâu, công đoạn tạo giá trị, hiệu quả và khả năng lan tỏa.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư là quy định về Hệ thống thông tin quản lý khuyến công nhằm đồng bộ và số hóa quy trình quản lý đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia.

Hệ thống được sử dụng từ khâu đề xuất, đánh giá, xét chọn, giao kế hoạch, triển khai thực hiện đến tạm ứng, thanh toán, tổng hợp dữ liệu và báo cáo thống kê phục vụ quản lý nhà nước về khuyến công.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, dữ liệu, tài liệu điện tử về đề án, nhiệm vụ, kế hoạch khuyến công quốc gia trên hệ thống và chịu trách nhiệm về nội dung cập nhật.

Cục Công nghiệp được giao tổ chức quản lý, vận hành hệ thống; hướng dẫn việc cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu, tài liệu điện tử, bảo đảm an toàn, bảo mật và phục vụ quản lý nhà nước về khuyến công.

Đối với các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Thông tư quy định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ được hỗ trợ phải chưa qua sử dụng, mới 100%, có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và đáp ứng các quy định liên quan.

Máy móc, thiết bị được hỗ trợ ứng dụng vào các khâu sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng; giảm phát thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoặc tạo ra sản phẩm mới.

Thông tư khuyến khích sử dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ có khả năng tự động hóa, số hóa, kết nối dữ liệu, giám sát quá trình sản xuất hoặc hỗ trợ chuyển đổi xanh phù hợp với nhu cầu và điều kiện của cơ sở.

Thông tư số 66/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia được ban hành vào ngày 6/10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 23/11/2026.

Quy định rõ trách nhiệm và quản lý kinh phí hỗ trợ

Bên cạnh đó, Thông tư quy định yêu cầu đối với đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; mô hình trình diễn để phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động hiệu quả; mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Đối với công tác xây dựng kế hoạch, trước ngày 1/6 hằng năm, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công quốc gia và tổ chức dịch vụ khuyến công khác đề xuất trực tiếp tổng hợp danh mục đề án, nhiệm vụ dự kiến đề xuất kế hoạch khuyến công quốc gia trên Hệ thống thông tin quản lý khuyến công. Trước ngày 15/10 hằng năm, các đơn vị này rà soát, cập nhật thông tin, tài liệu về đề xuất kế hoạch khuyến công quốc gia để phục vụ công tác đánh giá cấp Bộ.

Thông tư quy định việc đánh giá đề án khuyến công quốc gia phải bảo đảm khách quan, công khai, đúng phạm vi đánh giá và phù hợp với tính chất từng đề án.

Đối với đề án thuộc phạm vi Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất, Sở Công Thương tổ chức đánh giá cấp cơ sở. Trên cơ sở kết quả đánh giá, Cục Công nghiệp tổ chức đánh giá cấp Bộ, tổng hợp các đề án, nhiệm vụ dự kiến đưa vào kế hoạch khuyến công quốc gia. Đồng thời, Cục Công nghiệp tổ chức thẩm định kế hoạch, hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt theo quy định.

Thông tư cũng quy định một đối tượng thụ hưởng có thể được xem xét hỗ trợ nhiều nội dung hoạt động khuyến công trong cùng năm ngân sách. Tuy nhiên, không hỗ trợ trùng cùng một nội dung chi đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ từ chương trình, đề án, nhiệm vụ khác.

Đặc biệt, đối với đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia thực hiện trong một năm ngân sách, sau khi hợp đồng có hiệu lực, đơn vị thực hiện được tạm ứng tối đa 50% kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ theo hợp đồng. Đối với đề án, nhiệm vụ thực hiện trong nhiều năm ngân sách, việc tạm ứng được thực hiện theo dự toán ngân sách nhà nước được giao hằng năm, tiến độ thực hiện và hợp đồng đã ký.

Kinh phí thực hiện đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia được thanh toán trên cơ sở khối lượng, nhiệm vụ hoàn thành được nghiệm thu, xác nhận theo hợp đồng và quy định của Thông tư. Kinh phí đã tạm ứng không sử dụng, sử dụng không hết hoặc không đủ điều kiện thanh toán phải được thu hồi, nộp trả ngân sách nhà nước theo quy định.

Thông tư đồng thời quy định rõ trách nhiệm của Cục Công nghiệp, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công quốc gia và các đơn vị thực hiện trong tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán kinh phí khuyến công quốc gia.

Đối với đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng trước ngày Thông tư có hiệu lực, việc thực hiện, tạm ứng, thanh toán và quyết toán tiếp tục theo quyết định phê duyệt, hợp đồng đã ký và quy định pháp luật tại thời điểm được phê duyệt.

Thông tư số 66/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia được ban hành vào ngày 6/10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 23/11/2026.