Bộ Công Thương ban hành Quyết định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công Thương

Tạp chí Công Thương - Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương

Quyết định số 2241/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu rõ, Tạp chí Công Thương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương, diễn đàn khoa học về kinh tế công thương và các lĩnh vực liên quan, thực hiện chức năng báo chí phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Tạp chí Công Thương chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công Thương, hoạt động theo quy định của Luật Báo chí, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Bộ Công Thương.

Tạp chí Công Thương có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng, có con dấu để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Tạp chí Công Thương có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Tạp chí Công Thương có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: VIETNAM INDUSTRY AND TRADE REVIEW (Tên viết tắt: VITR)

Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công Thương được quy định trong Quyết định số 2241/QĐ-BCT gồm 5 đơn vị: (1) Ban Trị sự - Kế toán; (2) Ban Thư ký - Biên tập; (3) Ban Phóng viên; (4) Ban Truyền thông - Chuyên đề; (5) Văn phòng đại diện Miền Trung - Miền Nam.

Việc đổi tên, thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc Tạp chí Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và quyết định theo đề nghị của Tổng Biên tập.

15 nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí Công Thương

Theo Quyết định số 2241/QĐ-BCT, Tạp chí Công Thương thực hiện 15 nhiệm vụ và quyền hạn, cụ thể:

1. Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các hoạt động quản lý, điều hành của ngành Công Thương.

2. Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, sáng chế, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp trong quản lý, sản xuất, kinh doanh của ngành Công Thương và các lĩnh vực liên quan.

3. Tổ chức, thực hiện truyền thông chính sách; tham gia tư vấn định hướng truyền thông, phản biện chính sách, dự báo đánh giá tác động xã hội trong quá trình xây dựng, phổ biến, thực thi chính sách của ngành Công Thương và các lĩnh vực liên quan.

4. Sản xuất, xuất bản các sản phẩm báo chí trên Tạp chí Công Thương bản in, Tạp chí Công Thương điện tử, chuyên trang, chuyên mục theo tôn chỉ, mục đích quy định tại các giấy phép hoạt động báo chí.

5. Sản xuất, xuất bản các sản phẩm báo chí trên nền tảng số, thực hiện quản lý, vận hành các kênh nội dung của Tạp chí Công Thương trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật. Thực hiện xuất bản, đăng ký, nhận diện, lưu trữ, chia sẻ bài báo khoa học theo chuẩn quốc tế; kết nối với các tổ chức định danh quốc tế, các tổ chức phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, các hệ thống cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học trong và ngoài nước theo quy định.

6. Sản xuất các chuyên đề báo chí, chuyên đề nghiên cứu, chuyên sâu về ngành Công Thương và các lĩnh vực liên quan phục vụ công tác quản lý, điều hành của Trung ương, địa phương và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sự kiện, cuộc thi, hoạt động cộng đồng, hoạt động truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng phục vụ công tác truyền thông chính sách, hoạt động quản lý điều hành của ngành Công Thương và các lĩnh vực liên quan.

8. Tổ chức, tham gia nghiên cứu khoa học trong ngành Công Thương và các lĩnh vực liên quan; xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tri thức, văn hóa ngành Công Thương góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả phát triển ngành Công Thương.

9. Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ, kinh doanh, quảng cáo, truyền thông, phát hành ấn phẩm và các sản phẩm truyền thông số, phát triển kinh tế báo chí, liên kết hợp tác truyền thông với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định pháp luật.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động của ngành Công Thương theo quy định pháp luật.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức hoạt động tại các địa phương trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

12. Xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia, đội ngũ cộng tác viên phục vụ công tác xuất bản, truyền thông trong ngành Công Thương và các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ thuế, chế độ kế toán, quản lý tài chính, tài sản và các nguồn thu từ hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

14. Thực hiện quy định về bảo mật thông tin, bản quyền sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ trong sản xuất, xuất bản, khai thác, sử dụng các sản phẩm báo chí, truyền thông theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao.

Lãnh đạo Tạp chí Công Thương có Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng.

Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí. Các Phó Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Bên cạnh đó, Tổng Biên tập có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật các chức danh quản lý các đơn vị thuộc Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Toàn văn Quyết định số 2241/QĐ-BCT xem tại đây.