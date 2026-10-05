Bộ Công Thương ban hành quy định về giao nộp, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản

Việc cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản phải tuân thủ pháp luật về địa chất và khoáng sản, dữ liệu, tiếp cận thông tin, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, sở hữu trí tuệ và an toàn thông tin

Thông tư số 60/2026/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung của Luật Địa chất và khoáng sản và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời quy định việc giao nộp, thu nhận, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản.

Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản; cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản; tổ chức, cá nhân giao nộp, thu nhận, cung cấp thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản.

Thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản phải được giao nộp đầy đủ, chính xác

Theo Thông tư, tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản có trách nhiệm giao nộp đầy đủ, trung thực, đúng thời hạn toàn bộ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản được hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dự án.

Thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản được lập theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách, định dạng theo quy định của pháp luật; khi được giao nộp, thu nhận phải bảo đảm tính thống nhất giữa bản giấy và dữ liệu điện tử, bảo đảm khả năng đọc, khai thác, kết nối, chia sẻ và lưu trữ lâu dài.

Thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước, hạn chế tiếp cận theo quy định của pháp luật phải được giao nộp, thu nhận, lưu trữ, cung cấp, khai thác và sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.

Về giao nộp thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản, tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản có trách nhiệm giao nộp một bộ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản cho cơ quan lưu trữ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng phương tiện điện tử phù hợp với đặc điểm của thông tin, dữ liệu và điều kiện của tổ chức, cá nhân giao nộp, cơ quan lưu trữ.

Nội dung, quy cách, kỹ thuật trình bày báo cáo, tài liệu giao nộp thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư; quy cách và kỹ thuật trình bày tài liệu nguyên thủy thực hiện theo Phụ lục III.

Đối với mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, thăm dò bổ sung có trách nhiệm giao nộp mẫu vật cho cơ quan lưu trữ. Quy cách, yêu cầu kỹ thuật đối với mẫu vật và quy trình giao nộp mẫu vật thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Kiểm tra thông tin, dữ liệu ngay sau khi tiếp nhận

Thông tư quy định, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản do tổ chức, cá nhân giao nộp, cơ quan lưu trữ kiểm tra, đối chiếu thành phần, quy cách, định dạng và tính thống nhất của thông tin, dữ liệu với danh mục sản phẩm của đề án, dự án, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt.

Trường hợp thông tin, dữ liệu đáp ứng yêu cầu, cơ quan lưu trữ lập biên bản giao nhận thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản. Trường hợp chưa đầy đủ hoặc có sai khác giữa các dạng tài liệu, dữ liệu, cơ quan lưu trữ thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn thiện cho tổ chức, cá nhân giao nộp.

Đối với mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng, ngay sau khi tiếp nhận, cơ quan lưu trữ kiểm tra, đối chiếu về chủng loại, số lượng của các mẫu vật với danh mục đã được phê duyệt. Nếu đáp ứng yêu cầu thì lập biên bản giao nhận; trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu thì thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn thiện cho tổ chức, cá nhân giao nộp.

Khuyến khích cung cấp, khai thác dữ liệu bằng phương thức điện tử

Việc cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản phải tuân thủ pháp luật về địa chất và khoáng sản, dữ liệu, tiếp cận thông tin, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, sở hữu trí tuệ và an toàn thông tin.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý việc cung cấp thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản có trách nhiệm kiểm soát việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu được cung cấp. Thông tư khuyến khích việc cung cấp, khai thác thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản thông qua nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các phương thức điện tử có kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và thuận tiện trong tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản căn cứ vào danh mục thông tin, dữ liệu công khai của cơ quan lưu trữ để xác định nội dung, phạm vi thông tin, dữ liệu cần khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin, dữ liệu cần khai thác tại Phiếu yêu cầu theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư.

Thông tin, dữ liệu được cung cấp bằng bản giấy, bản điện tử hoặc được phép đọc trực tiếp tại cơ quan lưu trữ. Cơ quan lưu trữ cung cấp thông tin, dữ liệu theo hình thức khai thác, sử dụng quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật Địa chất và khoáng sản; bảo đảm tính đầy đủ, toàn vẹn, chính xác của thông tin, dữ liệu và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin và pháp luật có liên quan.

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu có trách nhiệm sử dụng đúng phạm vi, mục đích khai thác; trích dẫn đầy đủ nguồn dữ liệu và thông tin về quyền sở hữu trí tuệ; không sao chép, chuyển nhượng thông tin, dữ liệu đã được cung cấp để cung cấp lại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi chưa được phép; không làm sai lệch thông tin, dữ liệu đã được cung cấp và thông báo kịp thời cho cơ quan lưu trữ hoặc cơ quan quản lý trong trường hợp phát hiện thông tin, dữ liệu sai lệch, thiếu sót.

Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản thực hiện theo pháp luật về phí và lệ phí.

Quy định chuyển tiếp đối với hồ sơ đã giao nộp, đang xử lý

Thông tư số 60/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2026.

Đối với hồ sơ giao nộp thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Thông tư có hiệu lực mà chưa được thu nhận, tổ chức, cá nhân không phải nộp lại hồ sơ theo quy định của Thông tư này; các nội dung công việc đã thực hiện xong không phải thực hiện lại.

Đối với hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản đã được tiếp nhận trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành nhưng chưa có kết quả giải quyết thì tổ chức, cá nhân không phải nộp lại hồ sơ theo mẫu quy định tại Thông tư; các nội dung công việc đã thực hiện xong không phải thực hiện lại theo quy định tại Thông tư.