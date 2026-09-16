Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế

Theo quyết định mới, Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Bộ Công Thương, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát và xác minh tài sản, thu nhập.

Vụ đồng thời phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương; chính sách lao động, tiền lương và thi đua - khen thưởng theo quy định.

Bộ Công Thương ban hành quy định mới về Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị quyết số 71-NQ/ĐUB ngày 11/9/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, Vụ có trách nhiệm xây dựng, trình Bộ trưởng để trình cấp có thẩm quyền quyết định các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ. Vụ cũng tham mưu việc thành lập, nâng cấp, tổ chức lại hoặc giải thể các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác thuộc Bộ.

Cùng với đó là xây dựng danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc hằng năm tại các đơn vị thuộc Bộ.

Đối với công tác cán bộ, Vụ được giao tổng hợp, xây dựng và trình Bộ trưởng các nội dung về quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; phương án nhân sự thuộc diện cấp trên quản lý.

Vụ cũng tham mưu quy trình quản lý, phân cấp quản lý công chức, viên chức, đồng thời xác định thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Theo phân cấp, Vụ thực hiện các thủ tục nhân sự đối với lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ; đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định các vấn đề về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, lương, thưởng và phụ cấp đối với Thứ trưởng và tương đương.

Đối với cấp trưởng, cấp phó và người đứng đầu các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, cùng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức danh tương đương tại các Vụ, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ trực tiếp thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền.

Vụ cũng đảm nhiệm các thủ tục liên quan đến thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên ngành; tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm tổng giám đốc các tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước thuộc Bộ; cử, miễn nhiệm, kỷ luật Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do Bộ được giao quản lý.

Ngoài công tác cán bộ, Vụ còn chủ trì xây dựng hệ thống chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ; tham mưu tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động.

Các nhiệm vụ về bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý hồ sơ cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm soát và xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ cũng được giao cho Vụ.

Gắn đào tạo nhân lực với quản lý doanh nghiệp

Trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Vụ Tổ chức cán bộ được giao xây dựng, trình Bộ trưởng hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và đề án liên quan đến giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực ngành Công Thương.

Vụ đồng thời chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án, tài liệu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp lập kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo hằng năm.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đào tạo cũng thuộc phạm vi nhiệm vụ của Vụ. Nội dung đào tạo bao gồm lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tiêu chuẩn chức danh, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, hội nhập kinh tế quốc tế, quốc phòng và an ninh.

Vụ có trách nhiệm tổng kết, đánh giá định kỳ công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; đồng thời tìm kiếm, đề xuất và tổ chức thực hiện các thỏa thuận, cam kết, hiệp định hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, bao gồm cả các dự án ODA, vay ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật.

Đối với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ, Vụ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; phối hợp xác định nhu cầu đặt hàng đào tạo nhân lực, trình Bộ trưởng phương án đặt hàng, giao nhiệm vụ, giám sát và nghiệm thu kết quả.

Trong quản lý doanh nghiệp, Vụ tham mưu cấp có thẩm quyền về Điều lệ và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của các doanh nghiệp do Bộ Công Thương đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Vụ cũng tham gia các nội dung liên quan đến thành lập, tổ chức lại, chuyển sở hữu, phân loại, xếp hạng, xếp loại doanh nghiệp thuộc Bộ hoặc được giao quản lý.

Vụ được giao trực tiếp kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ đối với người quản lý, người lao động tại các doanh nghiệp thuộc Bộ hoặc doanh nghiệp có phần vốn nhà nước do Bộ được giao đại diện chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức cán bộ còn tham mưu xây dựng chính sách, chế độ lao động, tiền lương đối với các nghề đặc thù của ngành; phê duyệt việc thực hiện tiền lương, thưởng, thu nhập tại đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp do Bộ nắm giữ vốn nhà nước.

Vụ cũng thực hiện nhiệm vụ về thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công Thương trong lĩnh vực tổ chức cán bộ.

Theo quyết định, Vụ còn làm đầu mối tổng hợp báo cáo về hội, hiệp hội ngành nghề; thực hiện quản lý nhà nước đối với Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương; giúp Bộ làm thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội cùng các Hội đồng Lương, Tuyển dụng - nâng ngạch - chuyển ngạch công chức, Kỷ luật của Bộ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.