Bộ Công Thương ban hành quy định mới về tỷ lệ hao hụt xăng dầu

Từ ngày 1/1/2027, áp dụng quy định mới về hao hụt xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 68/2026/TT-BCT quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027 và thay thế quy định hiện hành tại Thông tư số 43/2015/TT-BCT.

Theo đó, Thông tư số 68/2026/TT-BCT quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu tối đa trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Phạm vi điều chỉnh bao gồm các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gia công xăng dầu xuất khẩu; pha chế xăng dầu; mua bán, phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước; tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.

Đối tượng áp dụng là thương nhân theo quy định của Luật Thương mại có hoạt động kinh doanh xăng dầu và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam.

Thông tư cũng quy định, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có nhu cầu sửa đổi, bổ sung, thương nhân kinh doanh xăng dầu, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản gửi về Bộ Công Thương (thông qua Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Việc ban hành Thông tư số 68/2026/TT-BCT đồng thời thay thế Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 8/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.