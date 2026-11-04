Bộ Công Thương ban hành quy định mới về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Một trong những nội dung trọng tâm của Thông tư số 69/2026/TT-BCT là sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo định kỳ và hệ thống biểu mẫu về tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển cụm công nghiệp.

Theo đó, Thông tư thay thế Phụ lục I về các biểu báo cáo cụm công nghiệp, gồm 6 biểu mẫu, trong đó bổ sung hai biểu báo cáo chi tiết về tình hình các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp xã và cấp tỉnh.

Việc bổ sung các biểu mẫu nhằm hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, cung cấp thông tin chi tiết đến từng cụm công nghiệp, phục vụ công tác tổng hợp, theo dõi và quản lý trên phạm vi cả nước.

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 69/2026/TT-BCT, sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo, cơ sở dữ liệu và một số mẫu văn bản quản lý, phát triển cụm công nghiệp - Ảnh minh họa.

Hệ thống biểu mẫu mới bổ sung nhiều chỉ tiêu liên quan đến tình hình thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; diện tích đất công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy; hoạt động của các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh; tình hình lao động, doanh thu và công tác bảo vệ môi trường.

Các biểu mẫu được cập nhật để phản ánh những loại hình cụm công nghiệp theo quy định mới, gồm cụm công nghiệp chuyên ngành, cụm công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp công nghệ cao và cụm công nghiệp sinh thái.

Bên cạnh đó, một số biểu mẫu được phân tách giữa kết quả trong kỳ báo cáo và kết quả lũy kế đến thời điểm báo cáo, đồng thời bổ sung phần ghi chú nhằm làm rõ biến động số liệu, tạo thuận lợi cho việc theo dõi, đối chiếu và đánh giá.

Thông tư cũng điều chỉnh trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cụ thể, UBND cấp xã thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động cụm công nghiệp trên địa bàn, gửi UBND cấp tỉnh và Sở Công Thương trước ngày 25/6 và ngày 25/12 hằng năm. Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh, gửi UBND cấp tỉnh và Bộ Công Thương (qua Cục Công nghiệp) trước ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm.

Đối với cụm công nghiệp nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, Thông tư bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo nhằm bảo đảm thống nhất thông tin, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Cùng với hoàn thiện chế độ báo cáo, Thông tư số 69/2026/TT-BCT hướng tới chuẩn hóa, cập nhật và khai thác dữ liệu cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước. Việc bổ sung các chỉ tiêu chi tiết đến từng cụm công nghiệp sẽ tạo nguồn dữ liệu về đầu tư hạ tầng, thu hút dự án, sử dụng đất, hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường.

Đây là nguồn thông tin đầu vào phục vụ xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước, thuộc định hướng triển khai Dự án “Phát triển Bộ Công Thương số” giai đoạn 2026 - 2030.

Khi được cập nhật đồng bộ, dữ liệu sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi tiến độ đầu tư, đánh giá hiệu quả hoạt động, nhận diện khó khăn, vướng mắc và phục vụ công tác hoạch định chính sách, kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, Thông tư thay thế Phụ lục II về một số mẫu văn bản quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Các mẫu văn bản đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp được cập nhật thông tin về dự án, loại hình cụm công nghiệp, ngành nghề thu hút đầu tư và các nội dung liên quan theo Nghị định số 303/2026/NĐ-CP.

Thông tư cũng cập nhật tên cơ quan quản lý nhà nước, thay thế Cục Công Thương địa phương bằng Cục Công nghiệp, bảo đảm thống nhất với việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thông tư số 69/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2026.

Chi tiết Thông tư số 69/2026/TT-BCT, xem tại đây.