Bộ Công Thương ban hành quy định mới về quản lý cụm công nghiệp

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 69/2026/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2024/TT-BCT quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Thông tư số 69/2026/TT-BCT hướng tới chuẩn hóa, cập nhật và khai thác dữ liệu cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước.

Thông tư được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 303/2026/NĐ-CP, nhằm hoàn thiện chế độ báo cáo, nâng cao hiệu quả quản lý và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thông tư do Cục Công nghiệp chủ trì xây dựng, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và địa phương, trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Một trong những nội dung trọng tâm của Thông tư số 69/2026/TT-BCT là sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo định kỳ và hệ thống biểu mẫu về tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển cụm công nghiệp. Việc bổ sung các biểu mẫu nhằm hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, cung cấp thông tin chi tiết đến từng cụm công nghiệp, phục vụ công tác tổng hợp, theo dõi và quản lý trên phạm vi cả nước.

Đáng chú ý, các biểu mẫu được cập nhật để phản ánh những loại hình cụm công nghiệp theo quy định mới, gồm cụm công nghiệp chuyên ngành, cụm công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp công nghệ cao và cụm công nghiệp sinh thái.

Bên cạnh đó, một số biểu mẫu được phân tách giữa kết quả trong kỳ báo cáo và kết quả lũy kế đến thời điểm báo cáo. Đồng thời, bổ sung phần ghi chú nhằm làm rõ biến động số liệu, tạo thuận lợi cho việc theo dõi, đối chiếu và đánh giá.

Thông tư cũng điều chỉnh trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đối với cụm công nghiệp nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, Thông tư bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo nhằm bảo đảm thống nhất thông tin, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Cùng với hoàn thiện chế độ báo cáo, Thông tư số 69/2026/TT-BCT hướng tới chuẩn hóa, cập nhật và khai thác dữ liệu cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước. Việc bổ sung các chỉ tiêu chi tiết đến từng cụm công nghiệp sẽ tạo nguồn dữ liệu về đầu tư hạ tầng, thu hút dự án, sử dụng đất, hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Thông tư thay thế Phụ lục II về một số mẫu văn bản quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Các mẫu văn bản đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp được cập nhật thông tin về dự án, loại hình cụm công nghiệp, ngành nghề thu hút đầu tư và các nội dung liên quan theo Nghị định số 303/2026/NĐ-CP. Thông tư cũng cập nhật tên cơ quan quản lý nhà nước, thay thế Cục Công Thương địa phương bằng Cục Công nghiệp, bảo đảm thống nhất với việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Việc ban hành Thông tư số 69/2026/TT-BCT góp phần hoàn thiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, thống nhất chế độ báo cáo giữa các cấp, đồng thời nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý và phát triển cụm công nghiệp trên cả nước.