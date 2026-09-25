Bộ Công Thương ban hành quy định mới về chi phí hoàn trả trong khai thác khoáng sản

Xác định chi phí phải hoàn trả

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 58/2026/TT-BCT quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; mẫu văn bản trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả.

Theo Điều 3, chi phí phải hoàn trả là chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản mà tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đầu tư hoặc chi phí thăm dò do tổ chức, cá nhân khác đầu tư.

Theo Điều 4, tổng chi phí phải hoàn trả (Tht) được xác định bằng tổng các tích số giữa chi phí thuộc diện tích phải hoàn trả của từng báo cáo làm cơ sở xác định chi phí phải hoàn trả (Pi) và tỷ lệ xác định chi phí phải hoàn trả tương ứng (Hi).

Theo Điều 5, Pi được xác định bằng tổng của Pi1, Pi2 và Pi3.

Trong đó, Pi1 là toàn bộ chi phí của các hạng mục phải hoàn trả thuộc báo cáo làm cơ sở xác định chi phí phải hoàn trả nằm trong diện tích xác định chi phí phải hoàn trả. Pi2 là toàn bộ chi phí của các hạng mục phải hoàn trả không xác định được nằm trong hay ngoài diện tích xác định chi phí phải hoàn trả, bao gồm cả chi phí chung và được phân bổ theo tỷ lệ diện tích. Pi3 là toàn bộ chi phí của các hạng mục phải hoàn trả có thể hiện giá trị thực hiện tại thời điểm lập báo cáo nhưng không xác định được khối lượng.

Đối với Pi1, chi phí được xác định trên cơ sở khối lượng hạng mục phải hoàn trả đã đầu tư thuộc diện tích xác định chi phí phải hoàn trả, sau khi loại trừ khối lượng hạng mục đã được đưa vào xác định trong các báo cáo trước đó, nhân với đơn giá tương ứng.

Đối với Pi2, chi phí được xác định trên cơ sở tổng chi phí các hạng mục phải hoàn trả không xác định được vị trí thi công nằm trong hay ngoài diện tích xác định chi phí phải hoàn trả, nhân với tỷ lệ giữa diện tích xác định chi phí phải hoàn trả và diện tích của báo cáo.

Đối với Pi3, chi phí được xác định bằng tổng Pi1 và Pi2 nhân với hệ số chi phí khác (Hk). Hệ số Hk được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng chi phí của các hạng mục phải hoàn trả có thể hiện giá trị thực hiện nhưng không xác định khối lượng và phần chi phí còn lại của báo cáo.

Quy định tỷ lệ, đơn giá và trường hợp chuyển tiếp

Đối với khoáng sản rắn, Điều 6 quy định tỷ lệ xác định chi phí phải hoàn trả (Hi) bằng tỷ lệ giữa phần trữ lượng được phép khai thác (Qcp) và tổng trữ lượng, tài nguyên nằm trong diện tích xác định chi phí phải hoàn trả (Qdgtd).

Đối với báo cáo được công nhận theo phân cấp trữ lượng, tài nguyên theo chữ cái, Qcp được xác định theo công thức Qcp = QA + QB + QC1 + QC2/2; Qdgtd được xác định bằng tổng QA, QB, QC1 và QC2 nằm trong diện tích xác định chi phí phải hoàn trả.

Đối với báo cáo được công nhận theo phân cấp trữ lượng, tài nguyên theo chữ số, Qcp và Qdgtd được xác định trên cơ sở các cấp 111, 121, 122, 211, 221, 222, 331, 332 và 333 theo quy định tại Thông tư.

Trường hợp báo cáo làm cơ sở xác định chi phí phải hoàn trả không thể hiện ranh giới phần trữ lượng, tài nguyên trong diện tích xác định chi phí phải hoàn trả thì Qcp và Qdgtd được lấy theo báo cáo thăm dò cuối cùng.

Đối với nước nóng thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên, Hi được xác định bằng tỷ lệ giữa trữ lượng được phép khai thác quy định trong giấy phép khai thác và tổng trữ lượng của báo cáo làm cơ sở xác định chi phí phải hoàn trả nằm trong diện tích xác định chi phí phải hoàn trả. Trường hợp Qcp lớn hơn Qdgtd thì Qcp lấy bằng Qdgtd.

Về đơn giá, Thông tư quy định đơn giá hạng mục phải hoàn trả là đơn giá hạng mục tương ứng tại bộ đơn giá sử dụng trong xác định chi phí phải hoàn trả do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định, có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt kết quả xác định chi phí phải hoàn trả.

Đối với các hạng mục phải hoàn trả không có đơn giá theo quy định trên, đơn giá được áp dụng theo thứ tự ưu tiên: đơn giá cho các nhiệm vụ đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do Bộ Công Thương ban hành; đơn giá do bộ quản lý nhà nước chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có mỏ ban hành; hoặc phương án xác định đơn giá do đơn vị xác định chi phí phải hoàn trả xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật hiện hành.

Khi chỉ số giá tiêu dùng so với năm ban hành đơn giá tăng từ 0% đến 15%, đơn giá áp dụng cho năm tiếp theo được xác định bằng đơn giá của năm hiện hành cộng với phần đơn giá tăng thêm theo chỉ số giá tiêu dùng. Bộ đơn giá được điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới để áp dụng cho năm tiếp theo khi có thay đổi, điều chỉnh về mức lương cơ sở, định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc khi CPI tăng trên 15%.

Thông tư cũng ban hành các mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản; hồ sơ xác định, phê duyệt, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; và đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Về chuyển tiếp, đối với phần trữ lượng gia tăng chưa phê duyệt chi phí phải hoàn trả khi điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản, việc xác định chi phí được thực hiện theo Thông tư này.

Đối với mỏ khoáng sản rắn được cấp giấy phép khai thác trước khi Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 23/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, còn thời hạn khai thác tại thời điểm Thông tư có hiệu lực nhưng chưa có quyết định phê duyệt kết quả xác định chi phí phải hoàn trả, phương pháp xác định, phê duyệt được thực hiện theo Thông tư này. Riêng Qcp được xác định theo phần trữ lượng được phép khai thác còn lại thuộc báo cáo thăm dò cuối cùng theo bản đồ hiện trạng lập tại thời điểm gần nhất trước khi Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg có hiệu lực.

Đối với mỏ khoáng sản rắn được cấp phép sau khi Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg có hiệu lực, cũng như mỏ nước nóng thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên được cấp phép trước khi Thông tư có hiệu lực nhưng chưa có quyết định phê duyệt kết quả xác định chi phí phải hoàn trả, việc xác định chi phí được thực hiện theo Thông tư này.

Các hồ sơ đề nghị quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã được tiếp nhận trước ngày Thông tư có hiệu lực nhưng chưa có kết quả giải quyết thì tổ chức, cá nhân không phải nộp lại hồ sơ theo mẫu mới. Trường hợp phải hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, thành phần hồ sơ hoàn thiện, bổ sung thực hiện theo Thông tư này.

Đối với hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã nộp trước ngày Thông tư có hiệu lực nhưng chưa tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân không phải nộp lại Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo mẫu mới.

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Thông tư số 58/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư; cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện tại địa phương; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư.