Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn siết an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 116/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp, dây nổ chịu nước.

Văn bản hợp nhất số 116/2026/VBHN-TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 14/9/2026, hợp nhất Thông tư số 30/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương với Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 về việc sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp và Quyết định đính chính số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026.

Ban hành kèm theo văn bản là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây nổ chịu nước (ký hiệu QCVN 12-31:2024/BCT). Quy chuẩn này quy định chi tiết về các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm và quy định quản lý đối với dây nổ chịu nước có mã HS 3603.20.00, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn mới tăng cường kiểm soát chất lượng vật liệu nổ công nghiệp. Ảnh minh hoạ

Theo quy chuẩn, dây nổ chịu nước là phụ kiện nổ dùng để truyền sóng nổ, kích nổ trực tiếp các lượng thuốc nổ có độ nhạy cao và sử dụng được trong môi trường nước. Các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc đối với sản phẩm bao gồm: tốc độ nổ không nhỏ hơn 6.500 m/s; độ bền kéo đạt 50 kg; khả năng chịu nhiệt độ cao từ +52°C đến +55°C trong 6 giờ liên tục; khả năng chịu nhiệt độ thấp từ -32°C đến -38°C trong 2 giờ; và thời gian chịu nước ở độ sâu 1,0 m đạt tối thiểu 24 giờ. Ngoài ra, quy chuẩn quy định cụ thể về mật độ thuốc, đường kính ngoài và khả năng kích nổ đối với từng loại dây nổ cụ thể (từ 5 g/m đến 70 g/m).

Về phương pháp thử nghiệm, quy chuẩn đề ra quy trình chặt chẽ đối với từng chỉ tiêu kỹ thuật, đồng thời yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn trong bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp theo QCVN 01:2019/BCT. Tất cả phương pháp và phương tiện đo sử dụng trong quá trình kiểm tra phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo đúng quy định pháp luật về đo lường.

Về mặt quản lý, dây nổ chịu nước trước khi lưu thông trên thị trường phải thực hiện công bố hợp quy phù hợp với quy định kỹ thuật, gắn dấu hợp quy (CR) và ghi nhãn hàng hóa. Việc chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu được thực hiện theo Phương thức 5 hoặc Phương thức 7. Đối với trường hợp chứng nhận theo Phương thức 5, thời điểm đánh giá giám sát định kỳ không vượt quá 12 tháng/lần tính từ thời điểm hiệu lực của giấy chứng nhận.

Về tổ chức thực hiện, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, đôn đốc và kiểm tra việc tuân thủ quy định quản lý chất lượng của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Các sản phẩm dây nổ chịu nước đã công bố hợp quy trước ngày 01/7/2025 theo QCVN 04:2015/BCT được tiếp tục sử dụng theo thời hạn đã công bố. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2026.

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