Bộ Công Thương ban hành Quy chế tiếp công dân

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11/QĐ-BCT ngày 07/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Công Thương.

Quy chế tiếp công dân của Bộ Công Thương quy định thẩm quyền, trách nhiệm của Lãnh đạo Bộ Công Thương, người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Công Thương; trách nhiệm của người tiếp công dân trong việc tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ Công Thương.

Quy chế được áp dụng đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Công Thương, người đứng đầu các đơn vị và các cá nhân có liên quan đến việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ Công Thương. Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến trình bày trực tiếp tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Công Thương và nơi tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp công dân.

Nguyên tắc tiếp công dân tuân thủ theo Điều 3 Luật Tiếp công dân và quy định của pháp luật có liên quan.

Phòng Tiếp công dân được đặt tại trụ sở Bộ Công Thương, số 54 đường Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Mục đích của việc tiếp công dân

Mục đích của việc tiếp công dân nhằm hướng dẫn, giải thích cho công dân về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Hướng dẫn, giải thích cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

Đồng thời, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về việc từ chối tiếp công dân được thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 154/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tiếp công dân.

Trách nhiệm tiếp công dân

Bộ trưởng có trách nhiệm thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

Bộ trưởng tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 01 ngày vào Thứ Sáu của tuần thứ ba trong tháng (trong trường hợp ngày Thứ Sáu nêu trên trùng với ngày nghỉ lễ, Tết sẽ chuyển sang Thứ Sáu của tuần tiếp theo), buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong trường hợp Bộ trưởng đi vắng sẽ uỷ quyền cho Thứ trưởng hoặc Lãnh đạo đơn vị thường trực tiếp công dân thực hiện tiếp công dân thay Bộ trưởng.

Bộ trưởng tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

Khi tiếp công dân, Bộ trưởng có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời ngay được thì chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Bộ kịp thời xem xét, giải quyết và thông báo thời gian trả lời cho công dân.

Sau khi tiếp công dân, chỉ đạo Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 18 Luật Tiếp công dân.

Khi Bộ trưởng tiếp công dân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị đầy đủ những thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình để phục vụ công tác tiếp công dân của Bộ trưởng.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 7 Quy chế này.

Bố trí phòng tiếp công dân và các điều kiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Bộ; chỉ dẫn, tiếp đón công dân theo đúng quy định. Thông báo lịch tiếp công dân của Bộ trưởng theo quy định của Quy chế này. Bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân.

Sắp xếp việc tiếp công dân của Bộ trưởng khi có công dân đăng ký; sắp xếp ưu tiên việc tiếp công dân đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài.

Đối với trường hợp vụ việc liên quan đến trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền nghiên cứu, phân tích tính chất, mức độ, nguyên nhân của vụ việc để đề xuất các biện pháp giải quyết, đồng thời chuẩn bị văn bản để Bộ trưởng trả lời công dân.

Bố trí công chức thuộc Văn phòng Bộ thường trực tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Bộ. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân; phối hợp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu khi Bộ trưởng tiếp công dân. Hướng dẫn, trả lời việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền của Văn phòng Bộ. Thực hiện chế độ báo cáo với cấp có thẩm quyền về kết quả công tác tiếp công dân của Bộ.

Địa điểm tiếp công dân của Bộ Công Thương gồm Phòng Tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương. Phòng Tiếp công dân được đặt tại trụ sở Bộ Công Thương, số 54 đường Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Văn phòng Bộ là đơn vị thường trực tiếp công dân của Bộ. Địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện theo quy định tại Điều 19 Luật Tiếp công dân.

Tiếp công dân trực tuyến

Theo Quy chế, việc tổ chức tiếp công dân trực tuyến thực hiện theo các điều khoản quy định tại Chương V Nghị định số 154/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc tiếp công dân trực tuyến của Bộ Công Thương được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin, thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến hoặc các nền tảng số tập trung do Thanh tra Chính phủ hoặc Bộ Công Thương quản lý, vận hành.

Việc tiếp công dân trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ do Thủ trưởng đơn vị căn cứ theo điều kiện thực tế của đơn vị mình để triển khai thực hiện.

Văn phòng Bộ là cơ quan đầu mối tham mưu xây dựng phương án, chuẩn bị nội dung, điều phối các phiên tiếp công dân trực tuyến của Bộ Công Thương và đôn đốc việc thực hiện kết luận. Văn phòng Bộ phối hợp Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số: Đảm bảo hạ tầng mạng, đường truyền, thiết bị tại điểm cầu của Bộ Công Thương hoạt động thông suốt, an toàn.

Các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ cử đại diện tham gia tiếp công dân trực tuyến khi có nội dung vụ việc liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị mình.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp thiết lập điểm cầu địa phương để hỗ trợ công dân ở xa tham gia kết nối với Bộ Công Thương khi cần thiết.