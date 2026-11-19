Bộ Công Thương xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thí điểm chế định luật sư công

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng vừa ký Quyết định số 3026/QĐ-BCT ngày 13/11/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công của Bộ Công Thương.

Theo Quyết định, ngày 24/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2026.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm xác định cụ thể công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị quyết, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình thực hiện.

Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thường xuyên của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp liên tục, chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 28/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3026/QĐ-BCT, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh lãng phí; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Rà soát nhu cầu sử dụng và đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư công

Tại Kế hoạch, Bộ Công Thương xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thí điểm chế định luật sư công.

Trước hết, Bộ Công Thương tổ chức phổ biến, tuyên truyền và tập huấn triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16. Vụ Pháp chế được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2026 và năm 2027.

Các hoạt động được triển khai thông qua hội nghị và các hình thức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn phù hợp.

Đối với việc rà soát, đánh giá, tổng hợp nhu cầu sử dụng luật sư công tại Bộ Công Thương, Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu sử dụng luật sư công thực hiện các công việc có tính chất pháp lý tại Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng luật sư công, chủ động đề xuất các công việc có tính chất pháp lý tại đơn vị mình theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 24/2026/QH16 và gửi Vụ Pháp chế tổng hợp.

Nhiệm vụ này được thực hiện thường xuyên hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Kết quả thực hiện là báo cáo, kết quả rà soát hoặc văn bản tổng hợp nhu cầu sử dụng luật sư công tại Bộ Công Thương.

Cùng với đó, Bộ Công Thương triển khai rà soát, đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho người đủ điều kiện làm luật sư công.

Vụ Pháp chế được giao làm đầu mối tổng hợp nhu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho người đủ điều kiện làm luật sư công. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan phục vụ quá trình thực hiện cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo yêu cầu của Vụ Pháp chế hoặc cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các đơn vị thuộc Bộ và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ thực hiện rà soát, gửi Vụ Pháp chế tổng hợp nhu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình đáp ứng điều kiện làm luật sư công.

Việc rà soát, đề nghị cấp chứng chỉ được thực hiện thường xuyên hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Sản phẩm của nhiệm vụ là văn bản đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư được gửi đến Bộ Tư pháp.

Tuyển dụng luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ luật sư công

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác trong Kế hoạch là tuyển dụng luật sư, chuyên gia, nhà khoa học, luật gia có kinh nghiệm vào làm việc tại cơ quan theo vị trí việc làm và thực hiện nhiệm vụ luật sư công.

Theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ được giao chủ trì thực hiện việc tuyển dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Trong đó, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng luật sư công và căn cứ Quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thông tin từ Bộ Tư pháp và các nguồn khác, Vụ Pháp chế thực hiện tổng hợp thông tin về luật sư, luật gia có kinh nghiệm để phục vụ công tác tuyển dụng.

Nhiệm vụ tuyển dụng được thực hiện thường xuyên hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Bên cạnh công tác rà soát và tuyển dụng, Bộ Công Thương cũng triển khai việc lập, cập nhật thông tin và đăng tải danh sách luật sư công tại Bộ.

Cụ thể, Vụ Pháp chế chủ trì lập và cập nhật thông tin về luật sư công của Bộ Công Thương. Báo Công Thương được giao thực hiện đăng tải danh sách luật sư công trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Việc cập nhật thông tin được tiến hành thường xuyên hoặc khi có sự thay đổi.

Kết quả thực hiện là văn bản, danh sách luật sư công của Bộ Công Thương được gửi đến Bộ Tư pháp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Định kỳ 3 tháng báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Để theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thí điểm chế định luật sư công, Bộ Công Thương giao Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình triển khai Nghị quyết số 24/2026/QH16.

Theo Kế hoạch, việc báo cáo được thực hiện định kỳ 03 tháng/lần và theo yêu cầu của Bộ Tư pháp. Các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2028. Vụ Pháp chế được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ này.

Kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết của Bộ Công Thương sẽ được gửi đến Bộ Tư pháp.

Về tổ chức thực hiện, Vụ Pháp chế là đầu mối theo dõi, đôn đốc và báo cáo tình hình triển khai các nội dung của Kế hoạch.

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị khác và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao; báo cáo tiến độ, nội dung thực hiện gửi Vụ Pháp chế khi có yêu cầu.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Công Thương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm triển khai thi hành Nghị quyết, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hằng năm theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 3026/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (13/11/2026).