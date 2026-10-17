Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch Triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” trong Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2026 - 2031

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2026 - 2031; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua trong toàn Bộ nhằm triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương và đặc điểm đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Bộ.

Đồng thời, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học tập, rèn luyện, đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ nữ cán bộ có trí thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Gắn Phong trào với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, xây dựng văn hóa công vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các nữ cán bộ tiêu biểu, mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị.

Nội dung Phong trào tập trung vào 04 tiêu chí, được cụ thể hóa thành đặc trưng của người phụ nữ ngành Công Thương: Có Tri thức - Có Đạo đức - Có Sức khỏe - Có Trách nhiệm

Kế hoạch yêu cầu triển khai thiết thực, thường xuyên, có trọng tâm, tránh hình thức, dàn trải. Mỗi đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm đội ngũ nữ để cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu và hoạt động phù hợp. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sự tiến bộ của nữ cán bộ và hiệu quả đóng góp cho cơ quan, đơn vị làm thước đo; Gắn Phong trào với các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ công tác của Bộ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, theo dõi, đánh giá và phát hiện điển hình.

Đối tượng Phong trào hướng đến gồm: Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Công Thương; Nữ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nữ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Nữ người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi Bộ quản lý, tùy điều kiện thực tế.Kế hoạch được triển khai trong các đơn vị thuộc Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nội dung Phong trào tập trung vào 04 tiêu chí, được cụ thể hóa thành đặc trưng của người phụ nữ ngành Công Thương: Có Tri thức - Có Đạo đức - Có Sức khỏe - Có Trách nhiệm.

Thứ nhất, “Có tri thức” - Giỏi chuyên môn, chủ động đổi mới. Cụ thể: Chủ động học tập, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và pháp luật; Nâng cao năng lực quản lý, tham mưu, thực thi công vụ; Tăng cường năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế; Chủ động tiếp cận khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; Khuyến khích nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến quy trình công tác; Xây dựng tinh thần học tập suốt đời, tự học, tự nâng cao năng lực; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; khuyến khích nữ cán bộ tham gia các khóa học về chuyển đổi số, AI, ngoại ngữ, quản trị, lãnh đạo; phát động sáng kiến và giới thiệu nữ cán bộ tiêu biểu.

Thứ hai, “Có đạo đức” - Kỷ cương, trách nhiệm, văn hóa công vụ. Cụ thể: Gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tụy, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ và văn hóa công sở; Có tinh thần đoàn kết, phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; Giữ gìn danh dự, uy tín của người cán bộ ngành Công Thương; Xây dựng hình ảnh “Nữ cán bộ ngành Công Thương chuyên nghiệp, trách nhiệm, nhân văn”.

Thứ ba, “Có sức khỏe” - Khỏe để công tác và cống hiến. Cụ thể: Chủ động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; Xây dựng lối sống lành mạnh, cân bằng giữa công việc và gia đình; Duy trì rèn luyện tập thể dục, thể thao; Nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình; Xây dựng môi trường cơ quan xanh - sạch - đẹp - an toàn; Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ; chuyên đề về sức khỏe phụ nữ, sức khỏe tinh thần, dinh dưỡng và phòng bệnh.

Thứ tư, “Có trách nhiệm” - Với bản thân, gia đình, cơ quan và xã hội. Với bản thân: Chủ động hoàn thiện năng lực, bản lĩnh và kỹ năng; có khát vọng vươn lên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với gia đình: Xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, hạnh phúc; cân bằng trách nhiệm gia đình và công việc; chia sẻ, hỗ trợ các thành viên.

Với cơ quan, đơn vị: Tận tụy, trách nhiệm với công việc; chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp; phối hợp tốt với đồng nghiệp; chủ động tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phương thức làm việc. Với xã hội và đất nước: Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng; bảo vệ môi trường, thực hành lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng; thực hiện trách nhiệm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trước hết đối với công tác Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, các đơn vị tiến hành Tổ chức quán triệt Phong trào đến các đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời, tuyên truyền 04 tiêu chí bằng hình thức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng thông tin của Bộ; giới thiệu gương nữ cán bộ tiêu biểu. Tổ chức tọa đàm, diễn đàn về phụ nữ ngành Công Thương trong kỷ nguyên số, nữ lãnh đạo, khoa học công nghệ, AI và cân bằng công việc - gia đình.

Đối với nhiệm vụ hỗ trợ nữ cán bộ học tập, nâng cao năng lực, Kế hoạch tập trung nâng cao chuyên môn, năng lực quản lý, ngoại ngữ, chuyển đổi số/AI và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, ưu tiên nữ cán bộ trẻ, nữ cán bộ trong diện quy hoạch, nữ cán bộ làm công tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

Về giải pháp tạo môi trường để phụ nữ phát triển và tham gia lãnh đạo, quản lý, các cơ quan quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ có năng lực. Đồng thời, tạo điều kiện để nữ cán bộ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý phù hợp. Bên cạnh đó, khuyến khích nữ cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học, tham mưu chính sách và các nhiệm vụ quan trọng của Bộ. Ngoài ra, xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, chuyên nghiệp, nhân văn.

Liên quan đến nhiệm vụ chăm lo sức khỏe, đời sống và gia đình, kế hoạch chú trọng tổ chức hoạt động thể thao, văn hóa; chăm sóc sức khỏe phụ nữ và sức khỏe tinh thần. Đồng thời, thực hiện các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ nữ cán bộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng điển hình, nhiệm vụ đề ra là xây dựng, giới thiệu “Gương phụ nữ ngành Công Thương thời đại mới”. Đồng thời, chú trọng nữ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu; nữ cán bộ chuyên môn giỏi; nữ nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư, người lao động có sáng kiến; nữ cán bộ có đóng góp nổi bật cho cộng đồng, gia đình và xã hội. Cuối cùng, tiến hành rà soát, lựa chọn và nhân rộng mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả.

Về nội dung phân công tổ chức thực hiện, nhiệm vụ cụ thể được giao cho từng đơn vị. Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối tham mưu Bộ trưởng tổ chức triển khai Kế hoạch. Đồng thời, chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện; phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tổng hợp kết quả thực hiện; tham mưu sơ kết, tổng kết Phong trào. Sau cùng là chủ trì tổng hợp, lựa chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân, mô hình, sáng kiến tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Công đoàn Công Thương Việt Nam tiến hành phối hợp với Bộ Công Thương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Công Thương Việt Nam để tuyên truyền, vận động nữ đoàn viên, người lao động hưởng ứng Phong trào. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe, văn hóa, thể thao và phát triển nữ đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, phối hợp phát hiện, giới thiệu các nữ đoàn viên, người lao động, mô hình, sáng kiến tiêu biểu trong các đơn vị thuộc phạm vi công đoàn quản lý.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương có trách nhiệm lồng ghép Phong trào với các nhiệm vụ về công tác phụ nữ và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Bộ. Đồng thời, phối hợp theo dõi các nội dung liên quan đến phát triển đội ngũ nữ cán bộ, tạo môi trường để phụ nữ phát triển và tham gia lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò, vị trí và sự tham gia của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ.

Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của đơn vị, tổ chức triển khai Phong trào phù hợp; quán triệt 04 tiêu chí đến nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị; phát hiện mô hình, sáng kiến, cá nhân tiêu biểu và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp. Đồng thời, đối với cơ quan hành chính, không đặt ra tổ chức công đoàn tại đơn vị; khi có nội dung liên quan, phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam. Bên cạnh đó, đối với đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, phối hợp với công đoàn của đơn vị.

Các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ chủ động tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, gương điển hình, sáng kiến và những đóng góp nổi bật của phụ nữ ngành Công Thương.

Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, từng cá nhân cần chủ động đăng ký, thực hiện và tự đánh giá theo 04 tiêu chí; tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tham gia các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Về chế độ kiểm tra, đánh giá và khen thưởng, trước hết liên quan đến công tác đánh giá, hằng năm các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện 04 tiêu chí. Đồng thời, đánh giá các mô hình, sáng kiến; lựa chọn cá nhân, tập thể tiêu biểu. Sau đó, báo cáo kết quả về Vụ Tổ chức cán bộ.

Liên quan đến công tác khen thưởng, ưu tiên biểu dương nữ cán bộ có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chú trọng khen thưởng nữ cán bộ có sáng kiến, giải pháp đổi mới; nữ cán bộ tiêu biểu trong chuyển đổi số, khoa học công nghệ. Bên cạnh đó là nữ cán bộ có đóng góp cho cộng đồng. Cuối cùng là tập thể có mô hình tốt trong hỗ trợ và phát triển đội ngũ nữ.

Kế hoạch đề ra chỉ tiêu 100% đơn vị thuộc Bộ tổ chức quán triệt, triển khai Phong trào. Đồng thời, bảo đảm 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền về 04 tiêu chí. Bên cạnh đó, hằng năm tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nữ cán bộ. Ngoài ra, mỗi năm lựa chọn, giới thiệu các mô hình, sáng kiến, nữ cán bộ tiêu biểu. Cuối cùng, định kỳ hằng năm đánh giá kết quả; sơ kết năm 2028, tổng kết năm 2031.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Bộ xem xét, điều chỉnh phù hợp.