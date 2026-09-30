Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia

Trụ sở Bộ Công Thương. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2435/QĐ-BCT ngày 29/9 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 2/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam.

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1189/QĐ-TTg; đồng thời cụ thể hóa việc xây dựng, thực hành và lan tỏa các hệ giá trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của ngành công thương.

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ đưa các hệ giá trị vào hoạt động của cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành, gắn với xây dựng văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội và môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Các hệ giá trị cũng được lồng ghép trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án thuộc ngành công thương; các hoạt động phát triển công nghiệp, thương mại, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, hội nhập kinh tế quốc tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kế hoạch đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, môi trường văn hóa lành mạnh và nền kinh tế phát triển bền vững.

Bộ Công Thương yêu cầu việc triển khai bám sát mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ tại Quyết định số 1189/QĐ-TTg, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và từng cơ quan, đơn vị; đồng thời xác định rõ đầu mối, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Việc triển khai phải thiết thực, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch, đề án và nhiệm vụ thường xuyên; hạn chế hình thức, trùng lặp, phát sinh thủ tục hoặc nhiệm vụ không cần thiết. Bộ cũng yêu cầu gắn việc thực hiện các hệ giá trị với cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, thi đua - khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời chủ động xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Bộ Công Thương phân công cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và lồng ghép các hệ giá trị trong quản lý nhà nước ngành công thương. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì các nội dung về đào tạo, bồi dưỡng, văn hóa công vụ, kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng, sơ kết và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và lan tỏa các hệ giá trị. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa công vụ và chuẩn mực ứng xử trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và Cục Công nghiệp, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì lồng ghép các hệ giá trị với phát triển văn hóa doanh nghiệp và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Trong đó, Cục Xúc tiến thương mại chủ trì lồng ghép các hệ giá trị trong Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu, truyền thông, quảng bá chương trình, sản phẩm và doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Cục Thương mại điện tử chủ trì nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ triển khai các hệ giá trị. Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Cục Xuất nhập khẩu chủ trì các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế, quảng bá các giá trị văn hóa và hình ảnh Việt Nam trong hoạt động công nghiệp, thương mại.

Về tổ chức thực hiện, Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch; chủ trì các nội dung thuộc phạm vi chức năng về văn hóa công vụ, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, thi đua, khen thưởng; tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và tham mưu Bộ báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/12 hàng năm theo Quyết định số 1189/QĐ-TTg.

Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương và Văn phòng Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến và lan tỏa nội dung, kết quả thực hiện Kế hoạch; phối hợp xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa công sở và các sản phẩm truyền thông phù hợp.

Quyết định số 2435/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 29/9/2026. Theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai, chủ động lồng ghép nội dung vào chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ chuyên môn hàng năm.