Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia

Ngày 29/9/2026, Bộ Công Thương có Quyết định số 2435/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 2/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ (Kế hoạch).

Kế hoạch ban hành nhằm lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của ngành Công Thương.

Lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa

Theo đó, Quyết định ban hành trên căn cứ: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18/2/2025; Nghị định số 351/2026/NQ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 2/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mục con người Việt Nam; theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Mục đích ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 2/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mục con người Việt Nam nhằm: tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1189/QĐ-TTg, cụ thể hóa việc xây dựng, thực hành và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mục con người Việt Nam phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của ngành Công Thương.

Đồng thời, đưa các hệ giá trị thấm sâu vào hoạt động của cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương; gắn với xây dựng văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội và môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Lồng ghép các hệ giá trị trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án thuộc ngành Công Thương; các hoạt động phát triển công nghiệp, thương mại, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, hội nhập kinh tế quốc tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, môi trường văn hóa lành mạnh và nền kinh tế phát triển bền vững.

Tại Kế hoạch, Bộ Công Thương yêu cầu bám sát mục tiêu, yêu cầu nội dung và nhiệm vụ tại Quyết định số 1189/QĐ-TTg, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương và của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ đầu mối, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Việc triển khai phải thiết thực, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên lồng ghép trong chương trình, kế hoạch, đề án và nhiệm vụ thường xuyên đang thực hiện, hạn chế hình thức, trùng lặp, phát sinh thủ tục hoặc nhiệm vụ không cần thiết. Gắn việc thực hiện các hệ giá trị với cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, thi đua - khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả, chủ động xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Lồng ghép các hệ giá trị trong quản lý nhà nước ngành Công Thương

Về nhiệm vụ, giải pháp, tại Kế hoạch, Bộ Công Thương giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, lồng ghép các hệ giá trị trong quản lý nhà nước ngành Công Thương; Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương chủ trì tổ chức tuyên truyền, giao dục, phổ biến và lan toả các hệ giá trị; Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện nội dung đào tạo, bồi dưỡng và văn hoá công vụ…; Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa công vụ và chuẩn mực ứng xử trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Cục Công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì thực hiện lồng ghép đồng bộ các hệ gia trị với phát triển văn hóa doanh nghiệp, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện lồng ghép các hệ giá trị trong giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương, thực hiện kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng, sơ kết và tổng kết; Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Cục Thương mại điện tử chủ trì thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ triển khai các hệ giá trị; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Cục Xuất nhập khẩu chủ trì thực hiện hợp tác quốc tế, quảng bá các giá trị văn hóa và hình ảnh Việt Nam trong hoạt động công nghiệp, thương mại…

Về tổ chức thực hiện, theo Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch; chủ trì các nội dung thuộc phạm vi chức năng về văn hóa công vụ, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực và thi đua, khen thưởng; tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tham mưu Bộ báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/12 hàng năm theo Quyết định số 1189/QĐ-TTg; chủ trì tham mưu sơ kết, tổng kết triển khai thực hiện kế hoạch…

Cục Xúc tiến thương mại chủ trì triển khai việc lồng ghép các hệ giá trị trong Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam theo nhiệm vụ được phân công; gắn với hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu, truyền thông, quảng bá chương trình, sản phẩm và doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Văn phòng Bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến và lan toả nội dung, kết quả thực hiện; phối hợp xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa công sở và các sản phẩm truyền thông phù hợp...

Quyết định số 2435/QĐ-BC có hiệu lực từ ngày 29/9/2026. Nội dung Quyết định xem tại đây

Theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai, chủ động lồng ghép nội dung trong chương trình, kế hoạch công tác nhiệm vụ chuyên môn hàng năm.