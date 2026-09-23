Bộ Công Thương ban hành kế hoạch tổ chức SOM5, họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11
Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ 5 (SOM5), phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 và các sự kiện bên lề dự kiến được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 23-27/11.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã ký ban hành Quyết định số 2352/QĐ-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2026 ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ 5 (SOM5), Phiên họp Hội đồng CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) lần thứ 11 và các phiên họp, sự kiện bên lề. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 23-27/11/2026, tại thành phố Hà Nội.
Tại quyết định, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong đó, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên chủ trì xây dựng Đề án tổ chức Phiên họp SOM5, Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 và các phiên họp, sự kiện bên lề, lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Chủ trì xây dựng lịch họp tổng thể và chương trình làm việc cụ thể; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế xây dựng tài liệu hướng dẫn về thông tin hậu cần cho các đại biểu đến tham dự các phiên họp và sự kiện bên lề tại Việt Nam.
Chủ trì xây dựng thông tin báo chí Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 và các phiên họp, sự kiện bên lề và toàn bộ nội dung truyền thông thuộc trách nhiệm của Việt Nam với tư cách Chủ tịch CPTPP 2026; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức họp báo quốc tế sau Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11.
Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên cũng có nhiệm vụ chủ trì chuẩn bị các nội dung song phương thuộc phạm vi phụ trách trong trao đổi giữa lãnh đạo Bộ và lãnh đạo cấp Bộ của các thành viên CPTPP; chủ trì tổ chức các sự kiện song phương cấp Bộ trưởng (nếu có) vào các khung thời gian không diễn ra Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 và các phiên họp, sự kiện có liên quan mà lãnh đạo Bộ Công Thương chủ trì và tham dự.
Tại quyết định, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng giao Báo Công Thương phối hợp với Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Văn phòng Bộ đưa tin trước, trong và sau phiên họp; xây dựng chuyên mục về việc Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CPTPP 2026 trên cơ sở nội dung đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Bố trí phóng viên, kỹ thuật viên ghi hình, chụp ảnh chính thức phục vụ các phiên họp và cung cấp tư liệu cho các cơ quan thông tấn, báo chí.
Ngoài ra, một số đơn vị khác thuộc Bộ như: Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế; Cục Xúc tiến thương mại; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ cũng được giao những nhiệm vụ cụ thể.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-ban-hanh-ke-hoach-to-chuc-som5-hop-hoi-dong-cptpp-lan-thu-11-474220.html