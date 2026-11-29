Ngày 14/11/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia (12/12) và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026) với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-BCT ngày 03/6/2025 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Căn cứ Quyết định số 3829/QĐ-BCT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2026; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 3142/QĐ-BCT ngày 23/11/2026 về việc tổ chức “Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026).

Theo đó, Bộ sẽ tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng “Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026)” từ ngày 10 - 16/12/2026 trên phạm vi toàn quốc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo quy định, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; cùng các hiệp hội, ngành hàng; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, thương nhân, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Online Friday 2026 lựa chọn chủ đề xuyên suốt “Thương mại điện tử không khoảng cách”, tập trung giải quyết bài toán phát triển toàn diện thông qua 5 trụ cột: không khoảng cách vùng miền, không khoảng cách quy mô, không khoảng cách thế hệ, không khoảng cách kỹ năng, không khoảng cách pháp lý

Theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026)” được ban hành kèm theo Quyết định 3142/QĐ-BCT, chương trình đặt ra các mục tiêu trọng tâm sau:

Thứ nhất, lan tỏa và tạo dấu ấn Ngày thương mại điện tử quốc gia 12/12 và chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng cuối năm: Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử Việt Nam (12/12) và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam trên toàn quốc với sức lan tỏa rộng rãi; kết nối cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ, doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, nâng cao nhận thức về kinh tế số và định hình thị trường thương mại điện tử hiện đại, bền vững.

Thứ hai, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền: Phổ cập thương mại điện tử đến khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; tạo điều kiện để người dân, hộ kinh doanh và hợp tác xã địa phương bình đẳng tiếp cận công nghệ, mở rộng đầu ra cho hàng hóa và thúc đẩy kinh tế vùng.

Thứ ba, nâng cao năng lực số và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp: Hỗ trợ các chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh) làm chủ kỹ năng kinh doanh đa nền tảng, xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ mới để tối ưu hóa sản xuất, tiếp thị và phân phối.

Thứ tư, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Việt và đặc sản địa phương: Liên kết các sàn thương mại điện tử, đơn vị phân phối và logistics triển khai các chương trình xúc tiến, khuyến mại và livestream bán hàng; đưa hàng Việt, sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm làng nghề tiếp cận sâu rộng thị trường cả nước.

Thứ năm, xây dựng môi trường thương mại điện tử an toàn, minh bạch và củng cố niềm tin số: Đẩy mạnh các giải pháp phòng chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến khích giao dịch hàng chính hãng thông qua ứng dụng công nghệ xác thực, truy xuất nguồn gốc, thanh toán an toàn và cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả.

Thứ sáu, phát triển đồng bộ hạ tầng và tối ưu chuỗi cung ứng: Thúc đẩy liên kết giữa thương mại điện tử với phân phối truyền thống; khuyến khích đổi mới sáng tạo trong thanh toán số, logistics, kho vận và giao nhận nhằm rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm mua sắm đa kênh.

Thứ bảy, mở rộng xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới: Hỗ trợ doanh nghiệp Việt kết nối với các nền tảng và mạng lưới logistics quốc tế; nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường nhập khẩu và quảng bá thương hiệu quốc gia, gia tăng giá trị xuất khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cuối cùng, lan tỏa chính sách và tăng cường liên kết hệ sinh thái: Phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương và các xu hướng, quy định pháp luật mới về kinh tế số; thắt chặt phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh trực tuyến cạnh tranh lành mạnh và bao trùm.

Các hoạt động triển khai trong Chương trình Lễ khai mạc và kích hoạt sự kiện trải nghiệm và không gian số: Diễn ra vào ngày 10-11/12/2026 tại Bảo tàng Hà Nội với 5 khu hoạt động chính bao gồm khoảng 150 ô gian hàng tiêu chuẩn và 8 phiên hội thảo chuyên đề.

Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12/2026: Siêu ngày hội số và cao điểm kích cầu tiêu dùng trực tuyến.

Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia: Triển khai liên tục từ ngày 10-16/12/2026. Trong đó các hoạt động mua sắm trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử tiếp tục được triển khai từ ngày 13-16/12/2026. Với chủ đề xuyên suốt: “Thương mại điện tử không khoảng cách”, khu gian hàng được tổ chức thành 5 khu vực, trong đó, mỗi khu mang một thông điệp về thu hẹp khoảng cách giữa vùng miền, quy mô, thế hệ, kỹ năng và pháp lý. (i) Khu Hàng Việt - OCOP các địa phương: nơi trưng bày, giới thiệu đặc sản và sản phẩm OCOP do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố giới thiệu; hướng dẫn chủ thể OCOP, hợp tác xã đưa sản phẩm lên sàn; (ii) Khu Doanh nghiệp và thương hiệu chính hãng: nơi hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa trưng bày bên cạnh các thương hiệu lớn đang kinh doanh trên sàn; giới thiệu sản phẩm, chương trình ưu đãi; (iii) Khu Hệ sinh thái thương mại điện tử: nơi nền tảng thương mại điện tử; công nghệ, AI và giải pháp; ngân hàng, thanh toán, ví điện tử; logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới giới thiệu giải pháp, ưu đãi dành cho nhà bán hàng; (iv) Khu Bảo vệ người tiêu dùng - Hàng thật, hàng giả: hướng dẫn nhận diện hàng thật - hàng giả, giải pháp truy xuất nguồn gốc, tem chống giả; phổ biến quy định mới; tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng; (v) Stamp rally: nơi khách tham quan thu thập dấu qua các gian hàng để nhận quà và tham gia bốc thăm (kết nối các khu).